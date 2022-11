LONGER: stampanti 3D e incisori laser al prezzo più basso di sempre con il Black Friday

Con le offerte del Black Friday, non avete più scuse per non essere creativi! LONGER sta offrendo tante stampanti 3D e incisori laser ad un prezzo scontato, e in questo articolo, noi di GizChina abbiamo selezionato le migliori offerte per voi! Iniziate a rimboccarvi le maniche e preparate la postazione per dare vita a tutti i vostri progetti fai-da-te.

Le migliori offerte LONGER per il Black Friday

Prima di passare alle nostre selezioni, ricordiamo che tutti gli articoli presenti sul sito ufficiale di LONGER potranno essere acquistati ad un prezzo scontato. Per scoprirli tutti e procedere con gli acquisti, date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. Di seguito trovate il link: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

E adesso passiamo alle offerte che abbiamo selezionato per voi, partendo da Longer Ray5 10W, un incisore laser che abbiamo anche avuto modo di testare e apprezzato molto (cliccate QUI per la nostra recensione completa).

Longer Ray5 10W può incidere in modo preciso con una velocità pari a 10.000 mm/min. L'area di lavoro di 400 x 400 mm permette di stampare e incidere superfici di grandi dimensioni, mentre il modulo da 10W è dotato di una tecnologia a doppio raggio che garantisce un taglio dalle linee delicate, offrendo risultati di qualità superiore.

L'incisore dispone di uno schermo touch da 3.5″ grazie al quale interagire in modo semplice e intuitivo con la macchina per controllarne il processo di incisione, stabilire alcune impostazioni e trasferire dati dalla macchina a smartphone, tablet, computer o viceversa tramite Wi-Fi.

Per il Black Friday, l'incisore laser Longer Ray5 10W può essere acquistato al prezzo scontato di 409.99$, il più basso di sempre. Per gli interessati, LONGER offre anche un kit contenente diversi accessori ad un prezzo speciale.

Passiamo adesso ad una stampante 3D. Tra quelle in offerta troverete anche Longer LK5 Pro, la stampante 3D pronta all'uso (o quasi). Una delle sue caratteristiche, infatti, è la struttura pre-montata al 90%, per cui è di estrema facilità di installazione. La struttura a forma triangolare offre una stabilità maggiore durante il processo di stampa.

A ciò si aggiunge un'ampia area di stampa da 300 x 300 x 400 mm, il chipset TMC2208 su asse X/Y/Z e un ottimo display di controllo da 4.3″ a colori e touch screen. La Longer LK5 Pro è una stampante 3D di tipo FDM. La temperatura massima raggiungibile è di 280 °C.

Per il Black Friday, la stampante 3D Longer LK5 Pro può essere acquistata al prezzo scontato di 289.99$, il più basso di sempre di quest'anno.

Ultimo articolo selezionato è un'altra stampante 3D, la Longer Orange 4K Resin. Questa presenta una risoluzione di 6480 x 3840 e 10,5/31,5 µm di subpixel, che offre un output di altissima qualità per dettagli delicati e intricati stampati con precisione. La risoluzione 4K consente infatti di stampare piccoli dettagli come linee ultra-sottili con elevata accuratezza rispetto a una stampante 2K.

La stampante 3D Longer Orange 4K Resin è dotata di guide lineari a doppio asse Z e viene fornita con una struttura in metallo che mantiene stabile l'intera procedura di stampa, fornendo sempre risultati affidabili e di qualità.

In occasione del il Black Friday, la stampante 3D Orange 4K Resin può essere acquistata al prezzo scontato di 235.99$, il più basso di sempre.

