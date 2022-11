Samsung Galaxy S23 Ultra in una nuova colorazione? Spuntano anche i possibili accessori

Il lancio dei flagship Samsung è spesso accompagnato dal rilascio di una nuova serie di cover e altri accessori. E pare proprio che il produttore coreano stia lavorando a delle nuove custodie protettive dedicate alla prossima generazione di smartphone di punta.

Ecco tutti i possibili accessori e tonalità di Samsung Galaxy S23

Stando a quanto trapelato in rete di recente, Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra saranno compatibili con una nuova serie di cover di materiali e colori diversi! Più nello specifico, il produttore coreano potrebbe offrire una cover in pelle, una in silicone, una in silicone ma con cinturino integrato per una presa più salda, una cover frame in stile bumper, una Clear View e una cover trasparente. Tutte queste cover potrebbero essere disponibili in diversi colori, come il nero, verde, cammello (marrone), viola e arancione.

Galaxy S23/S23+ AND Ultra official accessories 1/2



Leather Cover: Camel, Black, Green

Silicone Cover w/ Strap: Black, White

Silicone Cover: Khaki, Navy, Orange, Cotton, Violet

Frame Cover: Black, White

Clear View Cover: Black, Violet, Khaki, Creme

Transparent Cover Ultrafine — rquandt@mastodon.social (@rquandt) November 29, 2022

I rumors continuano con le presunte colorazioni dello stilo di Samsung Galaxy S23 Ultra (e quindi, seppur indirettamente, anche sulle tonalità dello smartphone stesso). Questo potrebbe essere disponibile in nero, verde, rosa e beige. Riguardo quest'ultima colorazione, si dice che sia molto simile a quella adottata sul nuovo PowerBank a ricarica super rapida da 10.000 mAh che potrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S23.

New Samsung EB-P3400 37Wh/1000mAh power bank w/ "Super fast charging" (25W max output)



Color is "Beige", likely giving us an impression of what the "Beige" color on the S23 Ultra is going to look like. pic.twitter.com/Z9BE4JAOsk — rquandt@mastodon.social (@rquandt) November 29, 2022

Significa che Samsung Galaxy S23 Ultra debutterà nella nuova tonalità Beige? Staremo a vedere, ma non ci dispiacerebbe! Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po'. Il colosso della tecnologia non ha ancora svelato una data di lancio per la sua nuova serie di smartphone di punta, ma si ritiene che il debutto possa avvenire a febbraio 2023.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23 (e tutte le sue varianti), vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

