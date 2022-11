Gli smartphone di OPPO nell'ultimo periodo sono stati davvero una conferma: una conferma in ambito estetico e costruttivo, ma anche sul fronte prestazionale e, non ultimo, il software ancora più ottimizzato negli ultimi modelli. Personalmente mi è capitato di provare per diverso tempo il Reno 8, uno smartphone medio di gamma con tanto carattere e solo di recente mi è capitato tra le mani la sua variante Pro, una versione più costosa di circa 200 euro (almeno sui prezzi di listino) che ha il suo perchè.

Una domanda, lecita, che in questi casi sorge spontanea è sicuramente relativa a quale dei due prodotti può essere più indicato per il vostro tipo di utilizzo. Ho provato a rispondere a questa domanda, e vi parlo dei principali PRO e CONTRO di queste due soluzioni.

OPPO Reno 8 VS OPPO Reno 8 PRO: quale dovresti acquistare?

Le schede tecniche

Voglio partire dall'aspetto estetico e costruttivo: le dimensioni dei due modelli sono molto simili, non a caso i display differiscono solamente di 0.3″ pollici, e l'unica differenza estetica che si può notare da subito sta nella back cover, nella variante PRO interamente realizzata in vetro con finiture a specchio lucida mentre sulla versione liscia è realizzata in plastica, con finiture opache al tatto. Per il resto i due dispositivi sono pressocchè identici, con la stessa disposizione delle lenti e con pochissime e minime differenze di tipo estetico.

Ciò che sicuramente spicca è il display della variante PRO: si tratta di un pannello AMOLED da 6.7″ pollici con oltre 1 milione di colori e compatibilità a 120HZ oltre che certificato per soddisfare i più recenti standard HDR10+, HLG e via discorrendo, tutti aspetti decisamente trascuranti sul Reno 8 che si ferma a soli 90Hz e soprattutto non è compatibile con HDR10. Diciamo che nell'uso di ogni giorno potreste non notare le differenze, perchè comunque anche Reno 8 ha il suo perchè nella qualità del display, ma se siete dei perfezionisti e attenti al dettaglio, questo aspetto potrebbe sicuramente influenzarvi.

Poi c'è la scheda tecnica, che è una delle voci principali da analizzare quando parliamo di differenze reali, concrete: i due dispositivii in mio possesso hanno entrambi 8GB di memoria RAM e 256GB di storage interno, per altro della stessa tipologia, UFS 3.1. La vera differenza, come avrete notato negli screenshot qui in basso, stan le cuore pulsante sotto la scocca: entrambi sono realizzati da Mediatek, la versione Pro ha un 8100-Max a 5nm mentre la versione liscia di OPPO Reno 8 ha un Dimensity 1300 a 6nm.

Chiariamoci: il 90% degli users, ma forse anche la quasi totalità degli utenti (inclusi noi addetti ai lavori) non vedrebbe concrete differenze nell'uso pratico di ogni giorno con questi due hardware, se non nel momento in cui si effettuano i benchmark, dove ok, Reno 8 PRO è in vantaggio di un buon 25% sia in single-core che in multi-core praticamente in tutti i test. Ad ogni modo, credetemi, l'hardware della versione liscia è sufficiente in tutti gli scenari e davvero non sentirete la necessità di quella marcia in più.

L'aspetto connettività è praticamente identico sui due modelli: entrambi godono di connettività Wi-Fi 6, compatibilità con le reti 5G, Bluetooth 5.3 e NFC per i pagamenti Cardless e non solo. Buone e identiche anche le batterie da 4500 mAh sui due modelli, i quali supportano entrambi la ricarica cablata fino a 80W.

Le fotocamere

Il più grande aspetto che differenzia questi due smartphone è proprio quello fotografico: alt, chiariamo subito una cosa. L'hardware è quasi identico: le lenti sono praticamente le stesse su tutti e due modelli, il sensore principale è un SONY IMX766 su entrambi da 50MP, cosi come le ottiche secondarie che sono da 8MP per la ultrawide e da 2MP per la lente macro. La differenza sta tutta nell'elaborazione delle immagini, perchè a variante PRO può vantare a bordo della presenza della NPU proprietaria Marisilicon X, già vista su alcuni altri modelli dell'azienda.

La presenza di tale tecnologia consente di elaborare i dati catturati dalle fotocamere e svolgere praticamente tutti le attività inerenti all'intelligenza artificiciale, portando benefici enormi nella velocità di scatto ed elaborazione delle immagini e degli effetti. Tuttavia le differenze sono notevoli se impieghiamo i due smartphone negli stessi contesti, ed ovviamente a fare la differenza è senz'altro la NPU Marisilicon X: pur implementando gli stessi sensori, infatti, la variante PRO restituisce dei risultati molto più naturali con un bilanciamento dei colori abbastanza differente dalla versione Base del Reno 8, il quale tende ad essere un po' più freddo e ad “ammorbidire” i dettagli che in alcuni casi risultano quasi levigati, a differenza dell'8 Pro che lascia inalterato il livello di dettaglio.

Effettuando dei crop ravvicinati, inoltre, è evidente come i due dispositivi gestiscano l'elaborazione dello scatto in modo diverso: pur essendo i file delle stesse identiche dimensioni, circa 3MB per ogni foto, effettuando un crop nelle foto del Reno 8 Pro si riesce ad intravedere un livello di dettagli superiore. Vi chiederete, a questo punto, se tali differenze potrebbero essere rilevanti nell'uso di ogni giorno: la risposta è sì, ma questo dovrebbe interessarvi solo se date una grande importanza al campo fotografico, da cui pretendete prestazioni di un certo livello. Se la risposta è sì, allora senza dubbio la variante Pro vi darà molte più soddisfazioni in tal senso, seppur Reno 8 sia adatto a gran parte degli utilizzatori medi.

I prezzi e il verdetto

Ma veniamo ai prezzi, prima vi anticipavo una differenza di prezzo di circa 200 euro tra i due modelli, non a caso listino alla mano la situazione è la seguente:

OPPO Reno 8: € 599,00

OPPO Reno 8 Pro: € 799,00

Ovvviamente i prezzi di listino hanno subito dei ribassi nelle ultime settimane e riusciamo a trovare proprio sullo store di OPPO gli smartphone in offerta con un bundle ricco di accessori.

La differenza di prezzo è evidente, non c'è dubbio ma anche le differenze tecniche e pratiche dovrebbero essere chiare, se siete arrivati a leggere fin qui. OPPO Reno 8 PRO è senza dubbio superiore, ma non ci voleva questo confronto per confermarvelo: quello che può esservi utile valutare è realmente quanto è superiore il Reno 8 Pro rispetto il Reno 8, in quel caso vi direi, non abbastanza.

OPPO Reno 8, che personalmente ho definito “non solo bello, ma anche di sostanza” ha tutte le carte in regola per potervi soddisfare nel quotidiano: l'hardware, seppur non il più performante in assoluto, non vi deluderà così come d'altronde tutto il resto. E' vero, la fotocamera purtroppo non è paragonabile a quella della versione PRO, ma avete visto le differenze. E i display? Peccato per i 90hz del Reno 8 che in questa fascia di prezzo stonano un po', ma potreste abituarvi.

