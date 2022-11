OnePlus si prepara al Black Friday con una caccia al tesoro e sconti fino a 200€

La compagnia di Pete Lau gioca d'anticipo ed inizia ad annunciare gli smartphone ed accessori OnePlus in offerta per il Black Friday. Inoltre gli appassionati potranno partecipare ad una caccia al tesoro molto particolare: ecco tutte le novità di OP per la festa degli sconti in arrivo a novembre!

OnePlus svela il programma per il Black Friday: tante offerte e l'evento Operation Black Box

Si parte con una caccia al tesoro

Il punto di partenza del Black Friday di OnePlus è la caccia al tesoro: l'evento – chiamato Operation Black Box – è stato pensato per celebrare la community di OP e mette in palio fantastici premi per chiunque voglia partecipare a questa avventura. Si tratta di una caccia al tesoro digitale in cui gli utenti saranno sfidati a trovare alcuni luoghi selezionati in tutto il continente.

Le coordinate di questi luoghi sono segrete ma potranno essere trovate grazie agli indizi disseminati sui canali social di OnePlus e sul sito ufficiale.

Chi partecipa alla caccia al tesoro non dovrà recarsi fisicamente nei luoghi indicati ma basterà trovarli utilizzando Google Street View. Dopo aver dimostrato di aver trovato le misteriose Black Box, gli utenti potranno partecipare all’estrazione e provare a vincere un dispositivo OnePlus. Ogni settimana, per tutto il mese di novembre, verrà messa in palio una scatola.

La Black Box è acquistabile nello store ufficiale

Per chi, invece, vuole ricevere la propria Black Box personale, niente paura! Il 4 e l'11 novembre, alle 13:00, le misteriose Black Box di OnePlus saranno in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 9,9€. Le scatole potranno contenere articoli con un valore fino a 729 euro, oltre a dei coupon con un valore fino a 999 euro. Attenzione però: le scorte sono molto limitate, quindi la velocità farà la differenza!

Le offerte OnePlus per il Black Friday

Ovviamente il Black Friday di OnePlus non si limita solo alla caccia al tesoro: a partire dal 18 novembre ci saranno sconti ed occasioni sul meglio della tecnologia del brand cinese, tra smartphone ed accessori. Di seguito trovate l'elenco dei prodotti disponibili in promozione.

OP 10 Pro 8/128 GB: in vendita a 699€, con sconto di 200€

OP 10 Pro 12/256 GB: in vendita a 799€, con sconto di 200€

OP 10T 8/128 GB: in vendita a 599€, con sconto di 100€

OP 10T 16/256 GB: in vendita a 699€, con sconto di 100€

OP Nord 2T 8/128 GB: in vendita a 349€, con sconto di 50€

OP Nord 2T 12/256 GB: in vendita a 429€, con sconto di 70€

OP Nord CE 2 8/128 GB: in vendita a 269€, con sconto di 80€

OP Nord CE 2 Lite 5G 6/128 GB: in vendita a 229€, con sconto di 70€

OP Buds Pro: in vendita a 109€, con sconto di 40€

OP Buds Z2: in vendita a 69€, con sconto di 30€

OP Nord Buds: in vendita a 35€, con sconto di 14€

Di seguito trovate la pagina principale dell'evento, in modo da poter dare un'occhiata ai vari dispositivi proposti in offerta.

