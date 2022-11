La batteria di Nothing Phone (1) non brilla nei test DxOMark

Vedere accostati le sigle Nothing Phone (1) e DxOMark darebbe da pensare che si parli di fotocamera, ma invece questa volta il focus è la batteria. Da un po' di tempo a questa parte, il team parigino ha allargato le sue valutazioni anche ad altri settori altrettanto rilevanti nella valutazione di uno smartphone, che siano questi qualità audio o visiva.

Nothing Phone (1) non convince del tutto DxOMark nei test per batteria e ricarica

Di per sé, la sezione hardware di Nothing Phone (1) non è particolarmente entusiasmante rispetto ad altri modelli, integrando una batteria standard da 4.500 mAh. Lo stesso vale per la ricarica rapida, con una potenza da 33W che è ampiamente superata da molti smartphone Xiaomi, OPPO e vivo con ricariche oltre i 100W. Queste specifiche compongono una scheda tecnica assieme a schermo OLED da 6,55″ Full HD+ a 120 Hz e Snapdragon 778G5G a 6 nm con modem 5G.

Il risultato è un punteggio pari a 119 punti, che pone Nothing Phone (1) nella parte bassa della classifica di DxOMark, al 44° posto assieme comunque a esponenti di rilievo quali Redmi Note 11 e iPhone 14 Pro. Per i test DxOMark, lo smartphone Nothing restituisce un'autonomia “discreta con uso moderato” ma non senza anomalie, come un consumo troppo alto in standby, con una media del -3% di notte quando inutilizzato. I consumi sono altini anche quando si è fuori casa e lo si utilizza per mansioni quali fruizione dei social e fotocamera, ma audio/video.

Nonostante il caricatore da 45W, la ricarica da 33W fa sì che Nothing Phone (1) impieghi quasi 2 ore per passare dallo 0% al 100%, senza contare che DxOMark afferma che fra la visualizzazione a schermo del 100% e l'effettiva carica completa passano qualcosa come 49 minuti. Tempistiche che si dilatano ulteriormente quando si utilizza la ricarica wireless, salendo a 2 ore e 41 minuti per raggiungere la carica totale.

