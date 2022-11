Il Black Friday ormai è quasi agli sgoccioli, mancano pochi giorni effettivamente alla sua conclusione ma c'è ancora tanta carne al fuoco che meriterebbe di essere trattata; sui nostri canali di Telegram vi stiamo tenendo aggiornati su praticamente tutte le offerte, ma qui stiamo selezionando alcuni dei prodotti più interessanti divisi per brand e per categoria. Oggi è il turno di Navee, il sub-brand di Xiaomi ormai diventato uno dei player più importanti in ambito monopattini elettrici: le proposte in offerta per il Black Friday sono tre, e provo a sintetizzarvi le loro peculiarità più interessanti!

3 monopattini elettrici di NAVEE in super offerta per il Black Friday

NAVEE N65

Nato da una campagna di crowdfunding che ha raccolto oltre 500 mila dollari, il Navee N65 si distingue principalmente per l'innovativo meccanismo di piegatura a doppia rotazione poichè sia l'attacco del manubrio sia il manubrio stesso si possono piegare, e ciò contribuisce a rendere le dimensioni del prodotto sicuramente più compatte. Il suo peso è di 23.5kg, non tra i più leggeri in assoluto ma in compenso si fa perdonare per il telaio tubolare in lega, davvero molto resistente e ben realizzato.

Navee N65, inoltre, utilizza un motore brushless da 500W e può raggiungere la velocità massima di circa 32 km/h. Mantenendo la velocità media di 25 km/h, invece, il Navee N65 riesce a percorrere fino a 65km con una sola ricarica della batteria, da 12.5Ah. E' inoltre dotato di un display a led che mostra i livelli di batteria, la tensione della stessa ed anche in più la velocità. Il comfort di utilizzo con questo modello è piuttosto buono grazie alla presenza di pneumatici da 10″: in più ha un sistema frenante ibrido grazie al motore elettrico anteriore e il freno a disco anteriore. Possiede la certificazione IPX4 per pioggia leggera e supporta un peso massimo di 120kg.

Rispetto al prezzo iniziale di listino, ovvero di 799€, lo store ufficiale lo propone in questi giorni a 649€: ben 150 euro di sconto!

NAVEE S65

L'altro protagonista è il top di gamma dell'azienda, il Navee S65: possiede una conformazione alternativa data la presenza del doppio sistema di sospensioni ed un look sicuramente più sportivo, grazie anche alle trame di colore verde fluo lungo tutta la struttura. Le ruote sono degli pneumatici da 10″ pollici che si adattano bene a qualunque tipologia di tracciato, questo grazie anche alla componente elettrica che batte sotto la scocca.

L'S65, infatti, possiede un potente motore da 500W, che grazie alla batteria da 46.8V/12.5 Ah permette di ottenere un'autonomia fino a 65 km; anche su questo modello, inoltre, si sfiorano i 32 km/h di velocità massima grazie alla potenza di spunto fino a 1000w. Rispetto al modello precedente il peso aumenta un po', circa 25kg, e si perde il sistema di doppia piegatura: qui il monopattino si chiude a metà con la classica cerniera rapida posta sulla base del manubrio.

E' presente sempre un display LED a colori il quale mostra una serie di utili informazioni tra cui velocità, autonomia rimanente e modalità d’uso. Sulla parte frontale, oltre che in quella posteriore, sono stati inseriti due fari LED della potenza di 2.5W. Trattandosi di un prodotto Xiaomi, inoltre, possiamo sfruttare l'applicazione Xiaomi Home dalla quale si possono controllare tutti i dati statistici, dettagli sulla batteria, aggiornamenti firmware e molto altro.

Il prezzo di questo modello, in offerta, è di 999€ e a giustificare una spesa così alta ci pensa sicuramente il doppio sistema di ammortizzazione che rende adatto questo monopattino anche a tracciati sconnessi, nei quali rimane veramente stabile a qualunque velocità.

NAVEE N40

Il più piccolino di casa è lui, il Navee N40: lo stile è molto simile a quello del modello di fascia più alta prodotto dall'azienda, ma più “umano”. Tutto il telaio è realizzato in solida lega d'alluminio e le linee sono essenziali e moderne. La ruota anteriore e il manubrio sono collegati alla pedana da una struttura ad arco piuttosto minimal, sulla quale è stato inserito l'ingresso per la ricarica della batteria.

Nonostante si tratti di un monopattino elettrico leggero, con un peso netto di 15.5 Kg, il NAVEE N40 è in grado di supportare un peso massimo di 100 Kg ed utilizza un meccanismo di chiusura molto solido.

La parte elettrica su questo modello è composta da un motore brushless posteriore da 350w che garantisce una velocità massima pari a circa 30km/h; si tratta di una configurazione ben bilanciata, impostata piuttosto bene anche per quanto riguarda l'accelerazione, che è lineare ma decisa, dalla quale però non si potrà pretendere di percorrere salite troppo ripide.

Ottimo anche il sistema frenante che, oltre ad una buona frenata rigenerativa che è possibile attivare o disattivare tramite l'applicazione, è coadiuvato da un buon freno a disco che garantisce una frenata sicura e decisa. Questo modello lo abbiamo approfondito nei dettagli nella nostra recensione completa che vi invitiamo a leggere nel caso foste interessati.

Lui in offerta lo troviamo a 549 euro, una cifra che lo rende appetibile anche per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo e vuole togliersi lo sfizio di provare un aggeggio moderno come questo; in caso il vostro peso dovesse essere superiore agli 80kg, però, vi consiglio di puntare ad uno dei modelli superiori con potenza di 500w.