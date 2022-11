Continuano le super offerte del Black Friday, dove un po' tutti i produttori ci stanno deliziando con sconti (più o meno) pazzi sui loro prodotti di punta selezionati: oggi è il turno di POCO che da alcuni giorni ha lanciato le sue bombe in ambito smartphone e non solo, perchè nella lista troviamo anche il Watch, un prodotto che ancora non abbiamo provato ma che si prospetta una chicca non da poco proprio per il suo rapporto qualità prezzo. Vi svelo gli altri protagonisti delle offerte che, vi ricordo, saranno valide fino al 27 Novembre alle ore 23.59.

I migliori smartphone di POCO in offerta al Black Friday!

POCO X4 Pro 5G

Il protagonista indiscusso non solo per qualità ma anche per il suo prezzo è certamente il POCO X4 Pro 5G: l'ho provato personalmente all'uscita e già allora vi dissi come reputavo eccellente il lavoro svolto dall'azienda che, nonostante stesse lanciando un modello medio di gamma, ha cercato sin da subito di competere con i più grandi, perchè questo è uno smartphone curatissimo sotto ogni punto di vista, a partire da quello estetico.

POCO X4 Pro è dotato di un DotDisplay AMOLED con diagonale 6.67″ pollici e risoluzione FullHD+, compatibile con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, velocità di campionamento del tocco fino a 360Hz: è un pannello con dei colori molto buoni ed una luminosità sorprendente. Personalmente sono un grande amante degli AMOLED, per cui per me vince a mani basse.

Sul fronte prestazionale l'azienda ha usato su questo modello uno Snapdragon 695 5G, 8GB di memoria RAM e 256GB di storage. Ok, non era la CPU migliore che POCO potesse utilizzare, ma quando l'ho messo alla prova mi sono reso conto che fa il suo lavoro in modo più che buono: nei benchmark fa buoni numeri, le temperature sono sempre sotto controllo ed anche l'aspetto legato la connettività, con il 5G, mi ha soddisfatto a pieno.

La parte fotografica è composta da una lente principale da 108 MP f/1.9, la lente ultra wide da 8 MP f/2.2 e la lente Macro da 2 MP f/2.4, oltre ovviamente al flash led. Qui, nonostante non ci troviamo di fronte a lenti fotografiche top di gamma, la fotocamera di questo POCO X4 Pro, nel complesso, mi ha convinto: la lente principale riesce a scattare fotografie di buona qualità, con colori ben tarati e con una nitidezza adeguata. In più ho notato che gestisce bene la gamma dinamica e l'HDR è ben ottimizzato. Ultima chicca che lo rene un best buy assoluto a questo prezzo, è la batteria: 5000 mAh e 67W Turbo Charging. Devo dire altro?

Il prezzo fino al 27 Novembre è pari a 229,90€ grazie al codice sconto POCOBG20, ben 80 euro in meno il prezzo di listino. A questo prezzo ha pochissimi (se non nessuno) rivale. In più aggiungendo soli 39,90€ potrete avere anche le POCO Buds Pro, che altrimenti costerebbero 69,99€.

POCO M4 Pro

L'altro protagonista del Black Friday di POCO è il suo M4 PRO, in versione 4G LTE: esteticamente se avete un occhio attento avrete sicuramente notato un po' di somiglianze con il modello precedente, ma poco importa perchè nonostante sia ancora più economico rimane un prodotto dall'ottimo assemblaggio e dai buoni materiali di costruzione. E' dotato di sensore biometrico per le impronte sulla parte destra, di un jack da 3.5mm per le cuffie ed anche di un blaster IR per usarlo come un vero e proprio telecomando.

Rispetto alla fascia di prezzo in cui lo troviamo, soprattutto ora che è in offerta, il POCO M4 PRO si colloca sopra la media per quel che concerne il display: è, infatti, un'unità da 6.43″ pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate a 90Hz ma soprattutto pannello di matrice AMOLED DotDisplay, come i modelli più costosi della stessa azienda. Anche qui si conferma l'ottima resa cromatica e soprattutto l'eccellente retroilluminazione che può sfiorare i 1000 nits di picco.

L'Helio G96, assieme ai 6 oppure 8GB di memoria RAM, sono i protagonisti in ambito hardware: anche qui buone le prestazioni, ma è assente il 5G, che invece è disponibile sull'apposita variante dedicata che arriva con a bordo il Dimensity 810 sempre di Mediatek. In campo energetico anche lui si conferma una bomba: possiede ben 5000 mAh sotto la scocca e supporta la ricarica rapida fino a 33W, tutti valori lievemente sopra la media di mercato.

Le ottiche su cui POCO M4 Pro può contare sono tre, una in più del modello 5G: parliamo di una lente principale da 64MP f/1.8 con messa a fuoco PDAF ma senza stabilizzazione ottica, una ultra-wide da 8MP con apertura f/2.2 e Field of View pari a 118° ed infine la lente Macro da 2MP. Nella recensione completa trovate un approfondimento dedicato e tanti scatti provenienti da questo smartphone.

La bomba del Black Friday porta il POCO M4 PRO in offerta a 159,90€ grazie all'apposito coupon POCOFRIDAY10, per la versione 6/128GB e 209,90€ per la versione 8/256GB. Anche qui aggiungendo soli 39,90€ potrete avere anche le POCO Buds Pro, che altrimenti costerebbero 69,99€.

POCO M5

Back cover in finta pelle, assemblaggio impeccabile ed ottimo touch and feel: signori, l'ultimo smartphone di POCO in offerta in questi giorni è il POCO M5, che arriva con un prezzo ancora più interessante rispetto a quanto visto nelle offerte di lancio nei primi giorni dopo la sua ufficializzazione in Italia.

Il grande ritorno su questo modello è senz'altro il sensore di prossimità fisico e non più virtuale, che in molti avevano criticato nei mesi passati; poi, per il resto, ha a sua disposizione il SoC Helio G99, un nuovo chipset a 6nm Octa-Core di Mediatek che va a completare il cerchio con 4GB di memoria RAM e 64/128GB di storage interno UFS 2.2. A prezzo pieno era un hardware che non avevo apprezzato al 100%, ma grazie alle offerte di questo Black Friday la situazione migliora di gran lunga.

POCO M5, inoltre, possiede un display IPS da 6.58 pollici con risoluzione 2408 x 1080 pixel con supporto ai 90Hz. Sul fronte fotografico, invece, il sensore principale di cui POCO M5 è dotato è un 50MP f/1.8 con messa a fuoco PDAF, e poi ci sono due lenti da 2MP f/2.4 per le foto macro e per gli scatti in modalità ritratto; la lente selfie, invece, è da soli 5MP f/2.2. Manca la grandangolare, ma nel caso dovesse servirvi, vi consiglio di puntare al modello X4 Pro, che sì ha un prezzo superiore di circa 50€, ma nel complesso vi renderà l'esperienza d'uso totalmente differente.

Lui, il POCO M5, lo troviamo in offerta a con ulteriori 10€ di sconto a 159,90€ nella versione 4/64GB mentre 20 euro in più, ovvero 179,90€ per la variante 4/128GB. Il coupon da utilizzare è POCOFRIDAY10. In questo caso, qualora voleste le POCO Buds Pro, la spesa da sostenere è di 59,99€.

Bonus: POCO Watch

Ultimo, ma non per importanza, è il bonus che ho selezionato per voi tra le decine di offerte di POCO: il wearable di POCO, dal nome molto semplice “Watch” è in offerta a 79,99 ma, grazie ad un ulteriore sconto riservato dall'azienda con il coupon POCOBG15, possiamo portarcelo a casa con soli 64,99€ che, di fatto, lo rendono tra gli smartwatch più appetibili sotto i 100€.

Il motivo è molto semplice: lui è dotato di sensori per il monitoraggio del battito cardiaco H24 oltre che dei livelli di ossigeno nel sangue, possiede una resistenza all'acqua fino a 5ATM oltre ad avere un display touch AMOLED da 1.6″. Tra le modalità sportive supportate, che sono oltre 100, troviamo il trekking, la corsa, il ciclismo e moltissimi altri. In più l'orologio smart di POCO può registrare fasi di sonno profondo, sonno leggero e REM, ma anche i pisolini sporadici durante la giornata.

Al momento non ho ancora avuto modo di provarlo di persona, ma spero di avere la possibilità di provarlo quanto prima perchè mi sembra molto interessante.