Alexa può ora creare delle incredibili storie animate e interattive per bambini

Alexa è pronta a diventare la migliore amica dei più piccoli con la nuova funzione “Crea con Alexa“, uno strumento che, grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di generare delle storie animate per intrattenere e divertire i bambini.

Alexa crea storie animate per bambini con la nuova funzione di intelligenza artificiale

Alexa può adesso anche creare delle incredibili storie animate per bambini, grazie alla nuova funzione Crea con Alexa. Il tutto avviene in un modo piuttosto interattivo, dove sarà il bambino stesso a scegliere che tipo di storia vuole ascoltare.

Una volta pronunciato il comando “Alexa, crea una storia“, il bambino dovrà rispondere ad una serie di domande che daranno vita ad un incredibile racconto animato! Si potrà scegliere tra tre temi (“esplorazione dello spazio“, “sott'acqua” o “foresta incantata“), stabilire chi sarà l'eroe o l'eroina della storia, impostare una combinazione di colori per rendere il tutto più accattivante e sceglierne il tono, che potrà essere felice, misterioso o buffo.

Una volta ottenuto tutto il materiale necessario, Alexa ricorrerà all'intelligenza artificiale per generare una storia da cinque a dieci righe basata sulle risposte. La storia viene fornita con un'immagine di sfondo, animazioni, effetti sonori, musica e tanti altri elementi pensati per intrattenere i più piccoli, stupirli e farli divertire.

Il tutto viene generato tenendo in considerazione l'età del pubblico di riferimento, e quindi rispettando una serie di filtri e parametri volti a garantire la sicurezza dei più piccoli (si tratta pur sempre di intelligenza artificiale, e il rischio che si possa cadere in contenuti inappropriati è sempre dietro l'angolo).

E c'è di più! Anche se si daranno risposte sempre uguali, l'intelligenza artificiale di Alexa sarà in grado di dare vita a storie sempre diverse. Annoiarsi è impossibile! E come se non bastasse, se la storia è stata di proprio gusto, può essere salvata nella galleria del dispositivo così da essere riprodotta quando più se ne ha voglia.

Crea con Alexa è stato lanciato oggi, martedì 29 novembre 2022 negli Stati Uniti ed è disponibile in inglese sui dispositivi Echo Show supportati. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati, ma noi non vediamo l'ora di averlo anche qui in Italia!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il