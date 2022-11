Già in fissa per Xiaomi Watch S2? Tranquilli: arriverà in Europa!

La casa di Lei Jun è pronta a presentare al mondo la serie Xiaomi 13, tuttavia i due top di gamma saranno in compagnia di una sfilza di accessori ghiotti. Tra questi, Xiaomi Watch S2, nuovo indossabile di punta del brand: non è ancora stato lanciato in Cina che già si parla della sua incarnazione Global e del debutto in Europa!

Xiaomi Watch S2 Global: si parla già della versione internazionale

Partiamo subito col dire che al momento si sa ancora poco del nuovo smartwatch di Xiaomi. L'azienda ha conferma che avremo due versioni – rispettivamente da 42 mm e da 46 mm – ed ha svelato il design, ma non ci sono informazioni tecniche né sulle funzionalità. La cassa sembra in acciaio inossidabile (come la prima generazione) mentre il cinturino in pelle contribuisce a dare un tocco premium. Xiaomi Watch S2 ha uno stile elegante ma giovanile, con due pulsanti fisici ed un ampio schermo circolare con bordi curvi.

Probabilmente ritroveremo un pannello AMOLED con protezione in vetro zaffiro, una batteria capiente, il supporto alle chiamate Bluetooth (ormai imprescindibili da una certa soglia di prezzo in poi), NFC, GPS, la ricarica wireless ed i controlli vocali tramite XiaoAI, l'assistente del brand cinese.

La versione da 42 mm dovrebbe debuttare nelle colorazioni Gold e Black mentre quella da 46 mm, in Silver e Black. Infine abbiamo anche le prime indiscrezioni sul prezzo: Xiaomi Watch S2 dovrebbe partire da 134€ al cambio attuale, ossia 999 yuan. Ricordiamo che il modello S1 è stato lanciato in Cina in due varianti in base al cinturino (a 1.049 yuan e 1.149 yuan, ossia circa 141€ e 154€ al cambio attuale).

Dopo questa panoramica arriviamo alle parole dell'insider Mukul Sharma, leaker conosciuto ed abbastanza affidabile: secondo quanto rivelato, lo smartwatch sarebbe già in fase di test a livello Global. Precisamente si parla di varie regioni europee ed asiatiche (quindi, in soldoni, di Europa ed India).

L'insider sostiene che possiamo aspettarci che il lancio avverrà presto: la presentazione internazionale della serie Xiaomi 13 è attesa per il primo trimestre del 2023, quindi è probabile che Xiaomi Watch S2 Global debutterà sullo stesso palcoscenico.

