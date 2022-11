Amazfit Pop 2 praticamente ufficiale: stile premium, display AMOLED e chiamate Bluetooth

La serie Pop torna con un secondo capitolo, con uno stile meno budget e più vicino ai modelli premium. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Amazfit Pop 2 tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato!

Amazfit Pop 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile

Design e display

Il design del nuovo smartwatch di Huami/Zepp richiama quello delle serie BIP e GTS, con un ampio schermo rettangolare. Si tratta di un pannello AMOLED da 1.78″ HD, con il supporto ad oltre 150 Watch face. Amazfit Pop 2 è dotato di un elegante cornice metallica ed un pulsante in acciaio posizionato lungo il lato destro (con uno stile differente rispetto alla generazione precedente).

Il cinturino è realizzato in morbido silicone, quasi sicuramente con aggancio da 20 mm. Il corpo è dotato di impermeabilità totale, certificata IP68.

Specifiche tecniche e caratteristiche

L'indossabile si distingue non solo per il suo stile elegante, ma anche per le caratteristiche. Si tratta infatti di un modello completo, dotato del supporto alle chiamate Bluetooth (abbiamo quindi speaker e microfono), i controlli musicali e la possibilità di sfruttare l'assistente vocale.

Ovviamente Amazfit Pop 2 non si fa mancare nulla nemmeno lato fitness: abbiamo il supporto ad oltre 100 modalità sportive e la resistenza IP68 lo rendere particolarmente adatto anche al nuoto. Non mancano il monitoraggio completo dell'attività cardiaca, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Per l'autonomia si parla di fino a 10 giorni di utilizzo, mentre la ricarica è affidata ad un pin magnetico posizionato sul retro. Non sembrano essere presenti né il GPS né l'NFC (che troviamo invece nei precedenti Pop e Pop Pro).

Amazfit Pop 2 – Prezzo e uscita

Il nuovo Amazfit Pop 2 è comparso nel sito ufficiale indiano del brand (nelle colorazioni Black e Pink) ma per il momento prezzo e disponibilità restano incerti. Non ci aspettiamo una cifra elevata vista la natura del dispositivo (che tuttavia offre funzioni interessanti).

Comunque da alcune certificazioni si sospetta che il dispositivo possa arrivare anche in Nord America ed Europa ma restiamo in attesa di una conferma.

Non appena ne sapremo di più provvedere ad aggiornare questo approfondimento con tutti i dettagli.

