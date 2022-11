vivo Y76s (t1) appare online: ecco le novità della nuova versione

vivo sembrerebbe in procinto di lanciare una revisione di vivo Y76s che per l'occasione prenderà il nome di “t1 version“. Questa nuova edizione dello smartphone mid-range vedrà alcuni miglioramenti come un maggior quantitativo di RAM e di spazio di archiviazione.

vivo Y76s (t1 version): tutto quello che c'è da sapere

Design e schermo

Trapelato in rete dopo la certificazione di China Telecom, il nuovo vivo Y76s (t1 version) sarà dotato di uno schermo da 6.58″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) ed un notch a goccia. La cornice curva e i bordi molto sottili permettono di avere un ottimo rapporto body to screen, proprio come abbiamo già potuto osservare sulle versioni precedenti di Y76s.

Questo nuovo smartphone sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Bianco Star Diamond, Bianco Galaxy e Nero Starry Night. Il peso è di soli 175 grammi, mentre le misure esatte sono di 163.84 x 75.00 x 7.79 mm.

Specifiche tecniche

Secondo quanto emerso dalla certificazione di China Telecom, vivo Y76s (t1 version) sarà alimentato da un chipset Dimensity 700 di MediaTek e sistema operativo Android 11. La batteria, invece, sarà leggermente più piccola di quelle che troviamo solitamente sugli smartphone medio gamma, con una capienza di 4100 mAh e ricarica rapida (probabilmente non superiore a 44W).

Per quanto riguarda la parte fotografica, la nuova t1 version sarà dotata di un modulo rettangolare con doppio sensore. Il principale da 50 MP e l'ausiliario da 2 MP, accompagnati ovviamente da un flash LED. Per la fotocamera frontale, invece, troviamo un semplice sensore da 8 MP.

La RAM a disposizione sarà probabilmente da 12 GB, un bel salto in avanti rispetto ai modelli originali, mentre lo spazio di archiviazione disponibile salirà a 256 GB.

vivo Y76s (t1 version): prezzo e disponibilità

Il nuovo mid-range di vivo sarà disponibile in Cina al prezzo di 2199 yuan (circa 315€), ma al momento non è nota la data ufficiale di uscita. La precedente versione Y76 è arrivata anche in Italia lo scorso febbraio, chissà che anche questa nuova revisione dell'edizione S non possa arrivare nel nostro paese.

