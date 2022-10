Xiaomi Mi TV ES70 è la nuova smart tv 4K da 70″

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova Mi TV ES70, una smart TV di dimensioni importanti che punta a soddisfare gli amanti di film, documentari e serie TV. Il pannello da 70 pollici infatti prova a restituire quella che è l'esperienza di visione di una sala cinematografica nel proprio salotto.

Il pannello di Xiaomi Mi TV ES70 offre una copertura del 94% per il color gamut DCI-P3, con un rapporto screen-to-body del 97,8%. La risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) si sposa al meglio con la dimensione da 70″ del display. Questa smart tv è dotata di due speaker stereo da 12.5W, per restituire un suono più avvolgente che possa simulare l'esperienza vissuta al cinema.

Mi TV ES70, potenziato dal chipset MediaTek MT9638 A55, è in grado di supportare Dolby Vision e HDR con una luminosità massima di 700 nits. Per quanto riguarda la connettività, la TV di Xiaomi è dotata di tre porte HDMI 2.0, due ingressi USB, S/PDIF e porta Ethernet, oltre a supportare le reti Wi-Fi ac Dual Band.

Xiaomi Mi TV ES70 è in vendita in Cina, tramite il sito ufficiale e gli shop più popolari, ad un prezzo di 4.499 yuan, circa 625€. Se siete videogiocatori questa smart TV potrebbe non fare al caso vostro, ma Xiaomi ha pensato anche a voi con il nuovo Redmi XT.

