Samsung Galaxy S23: queste potrebbero essere le sole colorazioni disponibili

C'è tanto hype per i prossimi Samsung Galaxy S23, non tanto per il lancio in sé quanto per scoprire quale sarà effettivamente la strategia che il produttore adotterà per la sua serie flagship. Stando alle indiscrezioni, infatti, i prossimi smartphone top di gamma non saranno poi così innovativi, e l'ultimo rumor sembra confermare, ancora una volta, questa ipotesi.

Samsung Galaxy S23 disponibile in sole 4 colorazioni?

Il tema del rumor di oggi è “tonalità“. Sappiamo che gli attuali smartphone Samsung della serie Galaxy S22 sono disponibili in un'ampia varietà di colori, come Phantom White, Phantom Black, Green, Graphite, Gold, Cream e Red. Scelta più che apprezzata, dal momento in cui – in questo modo – si offre agli utenti la possibilità di acquistare il modello che più si avvicina, o coincide del tutto, con i propri colori preferiti.

Per i prossimi Samsung Galaxy S23, tuttavia, il produttore potrebbe scegliere di cambiare strategia e proporre gli smartphone in solo quattro varianti di colore, che sarebbero il beige, il nero, il verde e il rosa chiaro.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022 Ora, resta da capire se queste opzioni saranno effettivamente le sole opzioni disponibili o se, al contrario, verranno integrate o in parte sostituiranno quelle lanciate con Samsung Galaxy S22 (anche se il leaker ha parlato chiaro: stando a quanto sostiene, queste saranno le sole colorazioni disponibili, ma trattandosi di indiscrezioni è sempre meglio prenderle un po' con le pinze).

La notizia sembrerebbe sostenere l'ipotesi secondo la quale i prossimi Samsung Galaxy S23 potrebbero non stupirci dal punto di vista del design, proponendo un aspetto molto, molto simile a quello della serie attuale. Secondo i rumors, infatti, diagonale e risoluzione del display dei tre modelli della prossima serie rimarranno invariati, mentre altezza e larghezza potrebbero essere leggermente più grandi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il