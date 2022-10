Recensione Wondershare EDrawMax: i tuoi diagrammi ER in modo semplice e pratico!

Nel campo della progettazione, settore estremamente vasto e complesso, c’è sempre bisogno di fare ordine e creare una programmazione che permetta a tutti di avere le idee chiare. Per questo, tramite alcuni software, è possibile creare lavori che certifichino le relazioni tra le varie entità e che vengono chiamati Diagrammi ER. Perciò, in questa recensione del programma Wondershare EDrawMax vi spieghiamo come realizzarli in modo pratico e semplice, ma soprattutto spiegandovi cosa sono e per quali usi sono adatti!

Recensione Wondershare EdrawMax

Che cos’è un diagramma ER?

Prima di spiegarvi com’è stata la nostra esperienza con il software Wondershare EdrawMax, vi introduciamo a che cos’è un diagramma ER. Questo diagramma è la rappresentazione visiva delle diverse entità all’interno di un sistema e del modo in cui si relazionano tra loro. Quando diciamo visiva è perché si tratta di una rappresentazione dettata da alcuni simboli, cioè i Simboli per Diagrammi ER, che alla vista sono simboli conosciuti ma che hanno spesso caratteristiche e significati specifici. Esistono più esempi di diagrammi DR, come le mappe concettuali, gli organigramma, le mappe mentali e tanto altro.

Usi più comuni diagramma ER

Ma dove possiamo vedere più facilmente un Diagramma ER? Il primo utilizzo più noto è il diagramma ER utilizzato per i sistemi bancari, visto che ci spiega il rapporto che le varie entità del sistema bancario hanno tra loro, le loro funzioni e non solo. Per fare esempi, esistono diagrammi per sistemi bancari online, uno più generale per la banca in sé e anche un diagramma per spiegare come avviene una transazione bancaria.

Un altro esempio è sicuramente il diagramma ER per la gestione ospedaliera, che permette di avere un quadro estremamente completo di come vengono gestiti ospedali, cliniche oppure semplicemente l’organizzazione del sistema d’informazione ospedaliero. Ma questi due utilizzi non solo gli unici, visto che ad oggi troviamo ancora diagrammi per la gestione di biblioteche, oppure per i database universitari, ecc.

Software per diagrammi ER

Dunque, cosa e quali programmi su utilizzano per realizzare ERD (o diagrammi ER)? Da quando è diventato di uso comune, per realizzare diagrammi come mappe concettuali, mentali, a blocchi, oppure un genogramma o a flussi di base ci si serve di alcuni software molto interessanti e ben fatti, come Lucidchart, XMind oppure proprio EdrawMax di Wondershare. Ma perché scegliere EdrawMax? La risposta la possiamo ritrovare nei costi, nella semplicità di utilizzo, per il fatto che sia adatto ai principianti del settore e anche per il fatto che sia multipiattaforma.

Esperienza d’uso – Wondershare EdrawMax

Fatte tutte queste premesse, andiamo a scoprire come ci è sembrato EdrawMax. Il software di Wondershare l’abbiamo trovato effettivamente molto semplice da comprendere, presentandosi con funzioni molto dirette e senza troppi grattacapi. Nella schermata principale è possibile trovare vari modelli utili di diagramma ER ma anche la funzione libera, per chi è abituato o più esperto.

Ma come possiamo fare un diagramma ER con EdrawMax? Il tutto è molto semplice, visto vi basterà scegliere il modello predefinito o lo schema libero per iniziare e da lì troverete una barra applicazioni ricca di funzioni e soprattutto troverete tantissimi simboli ER da poter utilizzare per il vostro progetto. Anche solo per una mappa concettuale, abbiamo la possibilità di utilizzare tantissime risorse al fine di spaziare nella maniera più completa. Possiamo dirci davvero soddisfatti, perché possiamo utilizzare anche strumenti come la Penna per creare punti di ancoraggio, possiamo inserire file multimediali e dunque avere la possibilità di portare avanti un progetto in maniera esaustiva.

Prezzo e conclusioni

Visto un po’ come funziona EdrawMax, potremmo e potreste chiedervi: come possiamo ottenere il software di Wondershare? Potete scaricare una prova gratuita sul sito dell’azienda che lo sviluppa, ma come altri software anche questo ha dei piani per permettervi di avere un’esperienza ancora più completa.

Infatti, potete acquistare un piano trimestrale, semestrale o annuale a partire da 7.92€ al mese, mentre se volete il software con licenza a vita, esiste sia la modalità singola a 229€, sia quella a 269€ che vi permette di avere a vita EdrawMax, EdrawMind e gratuitamente EdrawInfo. E considerando il range di prezzi a cui si è abituati in questo ambito, la scelta Wondershare appare la più accessibile e interessante.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il