Offerte Esclusive Prime su Amazon: 7 prodotti Ecovacs in (super) sconto

Ok, ormai lo saprà tutto il mondo: dopo l'appuntamento estivo con i Prime Days, Amazon ha deciso di fare il bis e dare il via alle Offerte Esclusive Prime, un evento pieno di sconti con cui l'11 ed il 12 ottobre si potranno fare decine e decine di affari sullo store più famoso del mondo.

Ma, si sa, quando su Amazon ci sono questi eventi di offerte non è sempre detto che si riesca a fare realmente affari perché potrebbe capitare che in realtà, il risparmio scelto da alcuni store o da alcuni brand non sia poi chissà quanto vantaggioso.

E poi arriva Ecovacs, che in occasione delle Offerte Esclusive Prime, ha deciso di mettere queste voci a tacere e dare il via ad una serie di sconti a dir poco pazzeschi sui propri prodotti più apprezzati: X1 Turbo e X1 Omni, ad esempio, sono in sconto rispettivamente di 500 e di 400 euro, e così anche il T9 AIVI. Insomma, il noto brand di robot aspirapolvere non la tocca piano, ma bisogna essere oculati e veloci: per questo in questo approfondimento vi parlerò dei 7 migliori sconti di Ecovacs in occasione delle Offerte Esclusive Prime.

I migliori sconti per le Offerte Esclusive Prime di Ecovacs

Ecovacs X1 OMNI con 400 euro di sconto

Ecovacs Deebot X1 OMNI è la punta di diamante non solo della serie X1 (il cui design è stato affidato a Jacob Iensen), ma di tutta la lineup del brand. Nello specifico, i tre membri della nuova generazione di robot vacuum di Ecovacs si differenziano per le funzionalità della stazione di ricarica ma condividono alcune delle funzionalità principali, come la funzione TrueMapping 2.0 che può analizzare e registrare una mappa dell'ambiente anche al buio, il microfono che può essere utilizzato per i comandi vocali o per effettuare delle videochiamate a due vie che sfruttano la fotocamera integrata, ed i sensori AIVI 3D che combinano l'AI con la tecnologia Autopilot in modo da riconoscere sia gli ostacoli, che gli umani, per un aiuto più intelligente nella pulizia della casa.

Il sistema di pulizia è a mop rotanti che vanno a 180 giri al minuto e la potenza d'aspirazione è di ben 5000 Pa, ma ciò che contraddistingue Ecovacs X1 OMNI dagli altri esponenti della famiglia è la base di ricarica: è l'unico che, oltre ad integrare i contenitori di acqua pulita ed acqua sporca, integra anche un sistema di svuotamento automatico della polvere che utilizza un sacchetto da 3 litri e che autopulirà il robot in 10 secondi grazie ad una potenza di 21 kPa.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot X1 OMNI è di 1499,00 euro ma, in occasione delle Offerte Esclusive Prime, lo si potrà acquistare con ben 400 euro di sconto a 1099,00 euro.

Ecovacs Deebot X1 Turbo con 500 euro di sconto

Anche Ecovacs Deebot X1 TURBO è in offerta. In tutta sostanza si tratta di un modello molto simile alla versione OMNI di cui abbiamo appena parlato, e che si contraddistingue dal dispositivo top di gamma solo per un fattore: la base di ricarica integra i contenitori per l'acqua pulita e quella sporca, ma non può essere utilizzata per sfruttare il sistema di pulizia automatica della polvere aspirata. Questo è quanto.

Tutte le altre funzionalità sono praticamente identiche al top di gamma di Ecovacs: è presente il TrueMapping 2.0, c'è il sistema AIVI 3D, c'è il riconoscimento degli oggetti e delle persone, la fotocamera frontale può essere utilizzata come videocamera di sorveglianza e per effettuare videochiamate, la potenza di aspirazione è sempre da 5000 Pa ed i mop rotanti sono praticamente identici: ciò che cambia è che, al termine della pulizia, bisognerà ricordarsi di svuotare manualmente il contenitore dello sporco.

Il prezzo di vendita dell'Ecovacs Deebot X1 TURBO è di 1299 euro, ma in occasione degli sconti su Amazon lo si potrà acquistare con 500 euro di sconto a 799,00 euro.

Ecovacs Deebot X1 Plus con 350 euro di sconto

Ecovacs Deebot X1 PLUS infine, è il più piccolo della serie ed è in sconto con un risparmio di 350 euro sul prezzo di vendita ufficiale. In tutta sostanza, questo modello è molto simile alla versione TURBO, ma perde alcune funzionalità: essendo più incentrato sull'aspirazione, mancano le funzioni legate alla pulizia dei panni rotanti ed al riempimento automatico del serbatoio d'acqua, trovando invece l'autosvuotamento della polvere, la possibilità di erogare del deodorante per ambienti ed un sacchetto per lo sporco raccolto leggermente più capiente, da 3.2 Lt.

Tutte le altre caratteristiche, compresa la potenza d'aspirazione, il sistema AIVI 3D etc, sono le medesime che abbiamo visto negli altri modelli.

Il prezzo di vendita dell'Ecovacs Deebot X1 PLUS è di 1099,00 euro, ma con le Offerte Esclusive Prime lo si potrà acquistare con 350 euro di sconto a 749,00 euro.

Ecovacs Deebot T10+ con 200 euro di sconto

Anche la serie Deebot T10 di Ecovacs è in sconto. Si parte con l'Ecovacs Deebot T10+, un robot aspirapolvere dotato di base di autosvuotamento con sacchetto da 3.2L che può anche lavare il pavimento ma non con il sistema a mop rotanti che abbiamo visto nei modelli X1.

Il motore che lo anima gli garantisce una potenza d'aspirazione di 3000 Pa che, lo so, potrebbero sembrare pochi rispetto ai 5000 Pa della serie X1, ma così come la serie top di gamma del brand anche Ecovacs Deebot T10+ integra il sistema AIVI 3D con il quale, assieme alla torretta laser, è in grado di ottimizzare la pulizia sfruttando l'AI e diminuendo decisamente il divario prestazionale rispetto ai modelli più potenti.

Il mop per il lavaggio, poi, è in grado di oscillare fino a 600 volte al minuto garantendo degli ottimi risultati nonostante non utilizzi la tecnologia a mop rotanti. Ma le funzionalità dell'Ecovacs Deebot T10 Plus non finiscono qui. Grazie ai tanti sensori, il dispositivo può essere utilizzato come telecamera di sicurezza, con tanto di audio a due vie, possibilità di registrare video o scattare foto, e controllo remoto in modo da farlo girare manualmente nella stanza.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot T10+ è di 899,00 euro ma l'11 ed il 12 ottobre lo si potrà acquistare ins conto su Amazon a 699,00 euro.

Ecovacs Deebot T10 con 100 euro di sconto

E per chi non sente il bisogno del sistema di autosvuotamento e vuole risparmiare qualche euro in più in offerta c'è anche l'Ecovacs Deebot T10, un modello praticamente identico alla versione PLUS ma che bisognerà pulire in maniera del tutto autonoma al termine di ogni pulizia. In tutta sostanza, Ecovacs Deebot T10 integra tutte le funzionalità che abbiamo visto con la versione più costosa, compreso il sistema AIVI 3D, la funzione di videocamera di sorveglianza, la potenza d'aspirazione di 3000 Pa, il mop che vibra fino a 600 volte al minuto, la batteria da 5200 mAh e così via.

L'unica differenza sta nella base di ricarica che è di tipo tradizionale e non integra alcun sistema di svuotamento automatico. In pratica, come vi dicevo, bisognerà svuotare il contenitore dello sporco manualmente al termine di ogni ciclo di pulizia.

Il prezzo di vendita dell'Ecovacs Deebot T10 è di 699,00 euro, ma in occasione delle Offerte Speciali Prime lo si potrà acquistare in sconto a 599,00 euro su Amazon.

Ecovacs T9 AIVI con 400 euro di sconto

Anche l'Ecovacs Deeboot T9 AIVI è in sconto, ed è uno dei prodotti più interessanti che abbiamo recensito negli ultimi tempi. Ed il motivo è questo: avreste mai pensato di vedere un prodotto del brand utilizzare una tecnologia di iRobot? Perché è proprio questa la peculiarità di questo modello.

Ecovacs Deeboot T9 AIVI integra un mop in grado di vibrare fino a 400 volte al minuto, è dotato di una base di autosvuotamento, ha la fotocamera per il riconoscimento degli oggetti con l'intelligenza artificiale, una potenza di 3000 Pa, ma la sua vera peculiarità è il sistema AeroForce che stravolge totalmente la spazzola centrale, almeno rispetto a quelle che abbiamo sempre visto nei robot aspirapolvere e lavapavimenti del brand.

Le spazzole sono di colore azzurro, sono due e ruotano in verso opposto per riuscire ad aspirare con più efficacia non solo lo sporco, ma soprattutto i peli degli animali domestici ed i capelli che vanno a finire sul pavimento. E, ve lo dico, fanno davvero la differenza: si tratta di un sistema di spazzole fantastico, in grado di aspirare praticamente tutto ciò che trova sulla sua strada e che rende l'Ecovacs Deebot T9 AIVI uno dei miglior robot aspirapolvere in quanto ad aspirazione, con performance a tratti anche superiori rispetto ai modelli con motori da 5000 Pa.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deeboot T9 AIVI è di 799,00 euro, ma in sconto lo potrete acquistare su Amazon a 399,00 euro. Ed è un'offerta imperdibile.

Ecovacs N8+ con 200 euro di sconto

Infine, arriva il turno dell'Ecovacs Deeboot N8+, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che abbiamo recensito un po' di tempo fa e che ci piacque parecchio per le sue funzionalità smart. Anche questo modello è dotato di una base di auto-svuotamento, ed è caratterizzato da un design meno spesso della stragrande maggioranza dei suoi competitor, che gli permette di infilarsi anche in zone che potrebbero essere un problema per li altri modelli.

Il sistema di lavaggio è di tipo tradizionale ed integra cioè un mop standard che non vibra, ma che comunque garantisce un buon livello di pulizia grazie all'elettrovalvola integrata che è in grado di distribuire in maniera uniforme l'acqua sul pavimento in base a 4 livelli di intensità.

La potenza di aspirazione è di 2300 Pa ed i sensori integrati nell'aspirapolvere riusciranno anche a riconoscere i tappeti (che verranno riprodotti nell'applicazione con una grafica zebrata), il che porterà ad un doppio vantaggio: in questo modo il robot riuscirà a modificare la potenza d'aspirazione una volta sul tappeto ed eviterà di distribuire l'acqua sul tessuto, qualora stesse lavorando in modalità lavaggio.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deeboot N8+ è di 599,00 ma in occasione delle Offerte Speciali Prime lo si potrà acquistare in sconto a 399,00 euro su Amazon.





