Google Pixel 6a e Buds A al miglior prezzo: il bundle da acquistare al Prime Day!

Siete in procinto di cambiare smartphone e avete voglia di provare qualcosa di nuovo? I Pixel 7 vi ispirano ma il prezzo è ancora troppo salato? Allora la soluzione è servita grazie al Prime Day di ottobre: tra le offerte esclusive su Amazon ecco spuntare Google Pixel 6a, l'Android compatto di Big G, in bundle con gli auricolari true wireless Pixel Buds A al miglior prezzo!

Google Pixel 6a è l'Android compatto da avere: il prezzo scende per l'Amazon Prime Day di ottobre!

Il bello di Pixel 6a è che permette di calarsi nell'esperienza Google senza spendere troppo e senza rinunciare alle caratteristiche principali dei fratelli maggiori. Lo stile è simile a quello dei modelli top mentre frontalmente abbiamo uno schermo OLED da 6.2″ Full HD+.

Il cuore resta il chipset proprietario Tensor mentre lato fotocamere abbiamo un doppio modulo da 12 MP con OIS. Volete saperne di più? Eccovi la nostra recensione del piccolo della serie Pixel!

Come anticipato in apertura, Google Pixel 6a è in sconto su Amazon grazie alle offerte del Prime Day di ottobre: il prezzo scende al minimo, con tanto di auricolari TWS Pixel Buds A in bundle! Ovviamente la promo potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi date un'occhiata se siete interessati.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le occasioni non sono ancora finite…

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day di ottobre 2022 di Amazon: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione! Approfittane ora! Le occasioni migliori si nascondono proprio dietro l'angolo!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il