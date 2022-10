Fuori tutto GeekMall: tanti prodotti a prezzi da non perdere!

Grande promo su GeekMall: infatti, sullo store è partito il super Fuori Tutto, dove si possono acquistare tanti prodotti in offerta ma per un periodo molto limitato e a prezzi top. Per facilitarvi il tutto, vi portiamo 7 prodotti in offerta durante il Fuori Tutto GeekMall, così da poter scegliere il meglio tra i migliori disponibili tra bici elettriche, monopattini e robot aspirapolvere.

Fuori Tutto GeekMall: ecco la selezione dei migliori prodotti in offerta

Offerte fino al 19 ottobre

La prima carrellata prevede i prodotti in offerta fino al 19 ottobre 2022. Stiamo parlando di un monopattino elettrico che possiamo definire da corsa come KuKirin G2 Max, con un super motore da 1.000W e autonomia fino a 80 Km, che potete acquistare a soli 899€ invece che 949.99€. E a chi serve energia per le proprie escursioni e per gli eventi in esterna, la power station solare FlashFish A501, che fornisce una potenza di 540 Wh e che potete utilizzare per ricaricare o alimentare tutti i vostri dispositivi, ricaricandola a sua volta con pannelli solari. L'offerta la porta a 570€, davvero imperdibile.

Offerte dal 19 al 22 ottobre 2022

Finito il primo periodo promozionale, abbiamo in super offerta il noto robot aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra, con base di svuotamento e specifiche tecniche di grande rilievo, oltre ad essere davvero smart, con l'applicazione dedicata ed il supporto agli assistenti vocali, che potete ottenere a 999€. Per chi vuole invece un più forte rapporto qualità/prezzo invece, sarà in sconto il robot aspirapolvere Roidmi EVA, con azione 3-in-1 e base di svuotamento, che con lo sconto arriva a 679,99€.

Offerte dal 22 al 25 ottobre 2022

Fino al 25 ottobre, nella terza tranche di offerte, è in super sconto invece il monopattino elettrico KUGOO Kirin M4 Pro, con il suo motore da 500W, pneumatici da 10″, con batteria da 48V 18Ah, che promette una grande autonomia e la possibilità di poterlo utilizzare su più tracciati. Questo modello sarà in sconto a 629€.

Offerte dal 25 al 27 ottobre 2022

Chiudono la selezione di offerte del Fuori Tutto GeekMall due prodotti di grande livello, a cominciare dalla bici elettrica JanoBike E20, con super motore 1.000W e caratteristiche da Fat Bike top gamma, con le sue ruote dentate 20″ x 4.0″, che sarà in sconto a 1.049€ fino al 27 ottobre 2022. Infine, troviamo in offerta il robot lavapavimenti iLife W400, con un super serbatoio d'acqua da 900 ml al prezzo ottimo di 193€.

E queste erano tutte le offerte dedicate sullo store GeekMall, che vi ricordiamo vi dà la possibilità di pagare con PayPal, oltre che di ottenere i prodotti acquistati in tempi davvero brevissimi. Per scoprire altre offerte, vi lasciamo inoltre la landing page.

Articolo Sponsorizzato.

