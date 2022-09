LG aveva anticipato l’Isola Dinamica di iPhone 14 Pro… già 7 anni fa!

Una delle novità principali dei nuovi iPhone 14 Pro è la cosiddetta Isola Dinamica. Abbiamo già parlato del suo funzionamento nel dettaglio in un articolo dedicato, ma sintetizzando al minimo, possiamo dire che questa soluzione consiste in una alternativa al notch e propone uno spazio dinamico che cambia dimensione per mostrare determinati tipi di informazioni, notifiche e funzionalità.

L'Isola Dinamica può, ad esempio, mostrare le indicazioni stradali di Mappe, la conferma di un pagamento effettuato con Apple Pay, un brano musicale in esecuzione e il suo tempo rimanente, un timer, gli indicatori di privacy quando microfono e/o fotocamera sono in uso e tanto altro. Insomma, una soluzione molto utile, oltre che esteticamente piacevole (per chi più e per chi meno, certo). Ma quanto è innovativa l'Isola Dinamica di Apple? Fino ad ora, nessun altro produttore ha provato a lanciare qualcosa di simile?

Lo schermo secondario di LG V10 è l'antenato dell'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro

Se facciamo un tuffo nel passato, troviamo una risposta a queste domande. Oggi, oseremo quasi dire che l'Isola Dinamica di Apple è un second screen di LG che ci ha creduto un po' di più. Per chi non lo sapesse, sette anni fa LG ha lanciato V10, uno smartphone che ha saputo distinguersi dalla concorrenza per la presenza di quello che il produttore ha definito schermo secondario e che ai tempi non suscitò così tanto interesse come – al contrario – iPhone 14 Pro è riuscito a fare.

Tecnologia troppo avanzata per i tempi in cui è esistita o esperimento fallito? Chissà, eppure il second screen di LG V10 potrebbe oggi essere considerato un lontano antenato dell'Isola Dinamica. Al contrario di Apple, tuttavia, il produttore coreano ha dedicato un'itera fascia dello smartphone per coprire il notch e offrire una sorta di continuità visiva.

Ciò si è tradotto nell'implementazione di uno schermo secondario da 2.1″ con una risoluzione di 1.040 x 160 pixel che nascondeva il gruppo composto da fotocamera e sensore e che era destinato alla visualizzazione delle notifiche e di scorciatoie per avviare delle applicazioni in modo rapido.

Questa soluzione permetteva, ad esempio, di controllare la riproduzione multimediale, di accedere rapidamente alle ultime app utilizzate, di visualizzare le notifiche, lo stato della batteria, il meteo o gli eventi del calendario. Se lo schermo secondario di LG V10 poteva risultare utile in alcune situazioni, in altre rappresentava un elemento ridondante – e perché no, ingombrante – che offriva più o meno le stesse funzionalità di una comunissima barra delle notifiche.

Apple ha sicuramente saputo sfruttare di più la sua Isola Dinamica, offrendo una maggiore integrazione del notch con il software e più possibilità di interazione. In altre parole, una maggiore utilità.

