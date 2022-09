DxOMark riscrive la sua classifica, ma Honor Magic 4 Ultimate resta il Re

Svolta nella valutazione della fotocamera degli smartphone da parte di DxOMark. Infatti, l'ente ha appena riscritto la sua classifica basandosi su nuovi metri di valutazione, portando quindi a nuovi esponenti della categoria a ritrovarsi più in alto o più in basso rispetto a prima, salvo la prima posizione, dove Honor Magic 4 Ultimate regna.

Perché DxOMark ha cambiato le sue valutazioni e le novità in classifica: Honor e Huawei al top, ma Apple guadagna la Top 3

Prima di capire la nuova tabella di DxOMark, bisogna comprendere cosa è stato fatto e perché l'ente ha deciso di fare questo cambio di passo. A detta dello stesso, sono ora ottimizzati gli algoritmi al fine di ottenere una valutazione che fosse “più realistica e vicina a quella dell'esperienza utente reale“. Dunque, niente più “accuse” di voti gonfiati o giù di lì. Ma cosa cambia dunque nella nuova classifica?

Facciamo prima a dire ciò che non è cambiato, per così dire. Infatti, il primato è rimasto invariato e anzi, il gap è se vogliamo aumentato (seppur in maniera sottile): Honor Magic 4 Ultimate è ancora lo smartphone migliore in termini fotografici, salendo dai 146 punti precedenti ai 147 punti attuali. Anche la seconda posizione resta sostanzialmente invariata, visto che c'è ancora l'outsider Huawei P50 Pro, che però si ritrova ora a 4 punti sotto l'ex “cugino”.

Il vero balzo in avanti lo compie Apple, con i suoi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, che dal sesto posto trovano finalmente il podio, ottenendo (con le nuove valutazioni) un totale di 141, lo stesso attualmente di Xiaomi 11 Ultra. Cade in classifica anche Xiaomi 12S Ultra, che dal quinto scivola al settimo posto e infine exploit di Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) che trova finalmente la top 10. Insomma, una piccola rivoluzione ma di cui vedremo gli effetti probabilmente nella prossima tornata di top gamma, quindi da inizio 2023, sempre che i brand cinesi si affidino ancora a DxOMark.

