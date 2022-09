iOS 16: i widget di Google arrivano nella schermata di blocco degli iPhone

C'è tanta attesa per iOS 16, che dovrebbe debuttare proprio in queste ore. Tra le tante novità che verranno introdotte con la nuova versione del sistema operativo di Apple, c'è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con i widget. Google offrirà un'ottima compatibilità con questa nuova funzionalità, mettendo a disposizione i widget di alcune delle sue app più popolari.

Google offrirà i widget delle sue app più popolari per personalizzare la schermata di blocco di iOS 16

iOS 16 dovrebbe debuttare quest'oggi. Si tratta della più recente versione del sistema operativo di Apple che apporta numerose modifiche agli iPhone compatibili (dalla serie 8 in poi), tra cui una schermata di blocco completamente rivisitata, personalizzabile con diverse opzioni e widget. A tal proposito, Google offrirà un'ottima compatibilità con questa nuova versione di iOS, permettendo agli utenti di accedere in modo facile e veloce ad alcune delle sue app più popolari direttamente dalla schermata di blocco dell'iPhone.

I widget di Google per iOS 16 includono quello di Ricerca, grazie al quale effettuare ricerche sfruttando anche la dettatura vocale o avviando la modalità Incognito; quello di Drive, per accedere velocemente a file e cartelle; Gmail, per avere la posta elettronica sempre sotto controllo; e Maps, che offrirà aggiornamenti sul traffico in tempo reale e tempi di viaggio stimati verso luoghi come l'ufficio o casa. Il widget permette anche di trovare velocemente ristoranti, negozi, hotel e bar lungo il percorso.

Questi widget saranno disponibili in più dimensioni e forme (circolare o rettangolare) e appariranno proprio sotto l'ora nella schermata di blocco dell'iPhone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il