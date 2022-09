DJI lancia Osmo Action 3, la fotocamera d’azione perfetta per i Social

DJI ha lanciato Osmo Action 3, l’action cam più versatile, robusta e affidabile attualmente disponibile. La fotocamera dispone di un sistema di ripresa verticale nativa, il che la rende perfetta per creare contenuti social oriented, ed è ricca di funzionalità e accessori grazie ai quali realizzare riprese mozzafiato.

Osmo Action 3: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova fotocamera d'azione

Design, specifiche tecniche e funzionalità

Osmo Action 3 è la nuova action cam con funzione di ripresa verticale nativa, per una maggiore libertà creativa. La fotocamera presenta un corpo compatto e robusto, ed è dotata di un sistema di montaggio integrato che permette di fissarla in modo facile e pressoché istantaneo a manubri, caschi e altro.

La sua tenuta è salda e affidabile: Osmo Action 3 resiste a urti, cadute e onde e supporta una nuova cornice di protezione orizzontale-verticale che consente l’orientamento verticale, rendendo questa action camera perfetta per riprendere i momenti migliori in un formato pronto per i Social. La nuova batteria Extreme da 1.770 mAh offre un'autonomia di 160 minuti, mentre il supporto per la ricarica rapida permette di ottenere il 100% della batteria in appena 50 minuti.

Oltre ciò, la nuova action cam firmata DJI può essere anche utilizzata a una temperatura di -20°C ed è impermeabile fino a 16 metri. Grazie ad un sistema di imaging da 1/1.7″, un FOV di 155° e al supporto per eseguire riprese da 4K a 120 fps, Osmo Action 3 diventa l'alleato perfetto di escursionisti, sportivi e avventurieri che desiderano catturare i momenti più epici dell'esperienza che si sta vivendo. È anche possibile trasmettere video in diretta in 1080p/30fps, 720p/30fps e 480p/30fps.

Questa è la prima fotocamera d'azione con doppio touchscreen, per accedere alle sue impostazioni da qualsiasi angolazione, mentre sono diverse le tecnologie di stabilizzazione d'immagine implementate, tra cui RockSteady 3.0 (per eliminare efficacemente le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni); HorizonSteady (che corregge orizzontalmente l’inclinazione a qualsiasi angolazione); e HorizonBalancing (per correggere orizzontalmente l’inclinazione entro ±45°).

Altre funzioni includono un nuovo pulsante di scatto/registrazione e di selezione rapida; controllo vocale; Timelapse con basso consumo energetico; zoom digitale fino a 4x durante la registrazione; e compatibilità con DJI Mic. Infine, sono molti anche gli accessori supportati, così da massimizzare le possibilità di Osmo Action 3. Questi comprendono:

Custodia multifunzione per batteria

Kit adesivo di base

Copriobiettivo

Kit manico telescopico da 1,5 m

Supporto per adattatore magnetico con testa sferica

Supporto per cintura pettorale

Supporto per manubrio

Supporto per mento del casco

Supporto a ventosa per

Laccio per surf

DJI Osmo Action 3 – Disponibilità e prezzo

DJI Osmo Action 3 può essere acquistato a partire da oggi sullo Store ufficiale del brand o presso i punti vendita autorizzati, ad un prezzo a partire da 359€ per l'edizione Standard (comprensiva di una batteria Extreme, una cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido e il supporto adesivo piatto).

