Alzarsi al mattino non sarà più un incubo con questa simpatica sveglia Xiaomi

Può sostituire il vostro smartphone nel svegliarvi al mattino e mostrarvi informazioni utili, come il meteo del giorno e percentuale di umidità. E per il suo design, può inserirsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Perfetta sia da avere a casa che come idea regalo, la sveglia elettronica Xiaomi YouPin è un gadget molto utile da acquistare, soprattutto se è in offerta!

La sveglia elettronica multifunzione Xiaomi YouPin è il gadget perfetto da avere sul comodino

Questa sveglia elettronica è un prodotto Xiaomi YouPin, e arriva dunque direttamente dalla popolare piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso tecnologico.

Il design è semplice, pulito ma funzionale, con un grande schermo LED che mostra le informazioni in modo chiaro sia di giorno che di notte. Le informazioni comprendono il meteo del giorno (con tanto di icone dallo stile disegno a mano molto carine), la temperatura e l'umidità, data del giorno ed eventuale sveglia impostata.

La sveglia presenta dei tasti fisici grazie ai quali è possibile interagire in modo intuitivo con il dispositivo e modificare le impostazioni. Insomma, un gadget molto utile, oltre che carino, da avere in casa come alternativa alla sveglia dello smartphone e come oggetto di design.

La sveglia elettronica Xiaomi YouPin può essere acquistata a meno di 10€ con l'offerta dedicata. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il