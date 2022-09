Il nuovo massaggiatore Xiaomi YouPin costa poco e regala un caldo sollievo!

Xiaomi è specializzata in una moltitudine di prodotti e dove non arriva la casa madre arriva di certo una delle partner di YouPin, la celebre ed affidabile piattaforma di crowdfunding della compagnia. A questo giro Xiaomi YouPin presenta Smart Hanging Neck, un gadget economico e perfetto per rilassarsi: si tratta di un ciondolo massaggiante che regala un caldo sollievo al collo!

Smart Hanging Neck da Xiaomi YouPin: ecco il nuovo ciondolo massaggiante a prezzo super

I massaggiatori di YouPin sono di ogni forma e dimensione ed in questo caso si tratta di una soluzione leggera e compatta da portare al collo. Il ciondolo massaggiante Smart Hanging Neck da Xiaomi YouPin offre vari livelli di intensità (fino a 9, il grado massimo), con 3 diverse opzioni di massaggio; funziona tramite elettrostimolazione ma è in grado anche di offrire un caldo relax.

Sono presenti, infatti, 3 livelli di temperatura (da 42/47/52°C), per un'esperienza totalmente rilassante. Il tutto senza stress dato che il ciondolo pesa solo 58 grammi; le dimensioni compatte consentono di portarlo ovunque e il fatto che le piastre siano mobili permette di posizionarle senza problemi anche su altre parti del corpo (come intorno al polso, sulle spalle o sulle game).

Il ciondolo massaggiante Smart Hanging Neck da Xiaomi YouPin è in offerta lampo su AliExpress con tanto di spedizione gratis. Siete interessanti a questo simpatico gadget dalla piattaforma di crowdfunding del brand? Allora in basso trovate il link alla pagina del prodotto!

