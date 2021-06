No, non è una pattumiera… ma un massaggiatore smart per i piedi di Xiaomi!

Dopo esserci rifatti gli occhi con il nuovo Mi Notebook Pro X, torniamo a parlare degli accessori tech provenienti dalla piattaforma di crowdfunding del brand cinese. Ci lasciamo alle spalle anche la serratura con riconoscimento del volto 3D e passiamo ad un prodotto che punta la relax: ecco il nuovo massaggiatore smart per i piedi Xiaomi HITH T1, direttamente da YouPin. No, non è una pattumiera e nemmeno un mini frigo!

Il nuovo massaggiatore per i piedi smart HITH T1 arriva Xiaomi YouPin

Il brand HITH non è di certo nuovo quando si parla della piattaforma di crowdfunding della casa cinese: abbiamo già avuto a che fare con vari modelli sullo stesso genere (date un'occhiata ai modelli 2019 e 2020). Per quanto riguarda il massaggiatore smart per i piedi HITH T1, fresco di lancio su Xiaomi YouPin, si tratta di una soluzione che unisce il meglio di quanto visto in precedenza. Nonostante la forma ricordi “vagamente” una pattumiera, si tratta di un dispositivo avanzato, con linee sobrie ed un pratico display LED nella parte superiore. Il dispositivo è in grado di offrire un massaggio completo del piede, ovviamente a bagno in acqua calda (a 43°C), per il massimo relax.









La parte inferiore presente delle rotelle per facilitare lo spostamento, in combinazione con la pratica maniglia regolabile.

Il prezzo del nuovo massaggiatore smart per i piedi HITH T1 è di circa 51.9€ al cambio attuale (ossia 399 yuan), tramite la piattaforma Xiaomi YouPin. Come al solito in questi casi si tratta di un dispositivo acquistabile solo in Cina, ma confidiamo nei soliti store dedicati a noi occidentali e teniamo le dita incrociate.

