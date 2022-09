Le Anker Soundcore Liberty 4 sono le nuove cuffie TWS che misurano il battito

Le cuffie TWS non sono solo un prodotto per l'intrattenimento (magari durante un tedioso viaggio in treno) ma sono un accessorio irrinunciabile per tutti gli sportivi. Che si tratti di una sessione di allenamento oppure di una corsetta, avere la nostra musica a darci la carica è il massimo. Tuttavia gli auricolari true wireless stanno diventando uno strumento sempre più utile per salute e fitness e la prova sono i nuovi Anker Soundcore Liberty 4!

Anker Soundcore Liberty 4 ufficiali: caratteristiche e prezzo dei nuovi auricolari true wireless

Mentre AirPods 2 Pro di Apple si fanno mancare il cardiofrequenzimetro integrato (ma restano comunque un piccolo concentrato di tecnologia), questa funzionalità debutta a bordo delle ultime Anker. Non si tratta di una prima assoluta, ovviamente (basta dare un'occhiata alle Amazfit PowerBuds), ma comunque di una prima volta per il brand asiatico.

Le Anker Soundcore Liberty 4 offrono un'indossabilità in-ear ed uno stelo dal look rinnovato; inoltre abbiamo doppi driver dinamici, il supporto all'audio spaziale e la cancellazione attiva dei rumori di fondo (ANC).

Come anticipato poco sopra, abbiamo l'introduzione di un cardiofrequenzimetro: gli auricolari true wireless sono in grado di rilevare e monitorare la frequenza cardiaca, una funzionalità utile per gli sportivi.

Il resto delle caratteristiche comprende la certificazione Hi-Res Audio, un sistema ACAA 3.0 ed il supporto LDAC. Lato autonomia si parla di circa 9 ore con una singola carica (7 ore con ANC attivato); si sale a 28 ore (24 con ANC) considerando anche la custodia. La ricarica avviene sia tramite Type-C che wireless.

Concludiamo la nostra panoramica con il prezzo di vendita: i nuovi auricolari true wireless Anker Soundcore Liberty 4 sono stati lanciati negli USA a 149.9$. Non appena arriveranno alle nostre latitudini aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli!

