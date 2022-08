Xiaomi Days da Unieuro: offerte imperdibili su smartphone, smartwatch e altri prodotti

Da Unieuro arrivano gli Xiaomi Days! A partire da oggi e fino al prossimo 11 agosto, potrete acquistare smartphone, smartwatch, auricolari, TV ed altri gadget dell'ecosistema Xiaomi ad un prezzo scontato fino al -50%. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa!

Xiaomi Days: su Unieuro tanti smartphone, smartwatche e altri prodotti ad un prezzo super scontato

Unieuro festeggia gli Xiaomi Days proponendo numerosi prodotti del brand ad un prezzo scontato fino al -50%. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, smartwatch, auricolari o un e-scooter, potete approfittare di questa iniziativa per acquistare ciò che più preferite al miglior prezzo! Tra le offerte in corso segnaliamo i seguenti prodotti:

Xiaomi Smart Band 5 , che può essere acquistata in sconto a 19,99€ anziché 39,99€ (l'abbiamo recensita qui );

, che può essere acquistata in sconto a 19,99€ anziché 39,99€ (l'abbiamo recensita ); Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, disponibile al prezzo scontato di 54,99€ anziché 69,99€

Xiaomi 11T Pro , in sconto a 399,90€ anziché 699,90€ ( qui la nostra recensione);

, in sconto a 399,90€ anziché 699,90€ ( la nostra recensione); Xiaomi Redmi Note 11 Pro , in offerta a 299,90€ anziché 379,90€;

, in offerta a 299,90€ anziché 379,90€; Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, in sconto a 49,99€ anziché 89,99€;

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, in offerta a 269,90€ anziché 349,90€.

Di seguito trovate il link alla pagina Unieuro per accedere a tutti gli articoli in sconto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

