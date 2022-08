I nuovi K50S di Redmi punteranno su una fotocamera di alto livello

L'attesa intorno ai nuovi top di Redmi è in crescita, sebbene non si abbiano ancora dettagli precisi sulla loro uscita se non per il mese indicato. Fatto sta che da un nuovo leak, arrivano informazioni interessanti in merito alla fotocamera dei prossimi Redmi K50S, oppure K50 Ultra e Pro+, che potrebbero alzare il livello del brand.

Redmi K50S Pro/K50 Ultra/K50 Pro+, fotocamera al top ma ancora sotto Xiaomi?

A parlare del comparto fotocamera dei nuovi Redmi è stato Digital Chat Station, che spiega come l'inquadramento della fotocamera del prossimo mid-range (K50S o Redmi Note 12?) e dei top gamma (K50S Pro, K50 Ultra o Pro+) sarà ben distribuito e ci sono succose novità. Infatti, a parte i già vociferati 200 MP del modello premium, dovremmo trovare anche un sensore da 50 MP e da 108 MP per gli altri due modelli, che dunque porterebbe ad una qualità maggiore in un brand che si dimostra sempre più in crescita.

C'è da fare però, sempre secondo il leaker, un appunto sul paragone con gli ultimi top Xiaomi. Infatti, pare che sia difficile che la fotocamera Redmi K50S base possa essere a livello, ad esempio, anche solo dello Xiaomi 12S e così anche gli altri componenti della serie non dovrebbero raggiungere il grado di qualità di 12S Pro e Ultra. Ciò che però assicura l'insider è che il boost in termini di performance sarà importante.

Chiaramente, bisognerà attendere i primi warm up concreti da parte di Redmi in questo inizio agosto 2022, con i teaser a svelarci qualche dettaglio in più in merito. Intanto, vi lasciamo l'approfondimento dedicato alla serie in arrivo.

