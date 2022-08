Huawei FreeBuds Studio: le cuffie premium ad un prezzo top

Nel mercato consumer pochi brand riescono ad accontentare l'utente come fa Huawei, anche nel settore audio. Un esempio lampante sono le cuffie over-ear Huawei FreeBuds Studio, dalla qualità premium, che potete acquistare con un'ottima offerta grazie al codice sconto di GShopper e con tanto di spedizione dall'Europa.

Huawei FreeBuds Studio: come risparmiare sulle cuffie over-ear in offerta

Le Huawei FreeBuds Studio sono realizzate con un design estremamente elegante e con materiali di ottima qualità. Ma non è solo l'estetica che le rende un prodotto di spessore. Grazie agli ampi driver da 40 mm, ma anche alla gamma di risposta ad altissima frequenza fino a 48 KHz ed al codec L2HC per audio senza perdite per trasmissione dati fino a 960 kbps.

Altra importante feature è la cancellazione attiva del rumore, che permette di isolarsi in luoghi molto rumorosi e nella quotidianità grazie alla modalità adattiva. Non manca poi il chip Kirin A1 per una migliore connettività grazie al Bluetooth 5.2, mentre non ci sono problemi di autonomia dato che avete fino a 24 ore di autonomia totale. Presenti inoltre i comodissimi controlli smart e la piena compatibilità con l'applicazione proprietaria Huawei. Per saperne di più, vi lasciamo anche la nostra recensione.

Per poter acquistare le Huawei FreeBuds Studio in offerta, vi basterà applicare il codice sconto di GShopper, che ve le porta ad un ottimo prezzo e con spedizione molto rapida. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il