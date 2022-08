La serie Doogee S89 è ufficiale: 12.000 mAh di batteria e 65W di ricarica!

Ne abbiamo parlato in varie occasioni, nelle scorse settimane, ma ora la nuova serie rugged del brand cinese è finalmente disponibile per tutti. Doogee S89 ed S89 Pro arrivano su AliExpress e sono già disponibili ad un prezzo interessante. Ma quali sono le novità rispetto ad altri smartphone ultra-resistenti? Di certo la super batteria da 12.000 mAh ed il supporto alla ricarica rapida da 65W non passano inosservati!

Doogee S89 ed S89 Pro: tutti i dettagli, il prezzo e dove comprare i nuovi rugged dalla super batteria

Gli smartphone rugged sono utilizzati sia da professionisti in cerca di dispositivi resistenti, in grado di sopravvivere in ambienti estremi, sia da utenti appassionati dalle attività outdoor. Se siete amanti della vita “selvaggia”, allora sapere bene che avere tra le mani un telefono solido e dalla buona autonomia è fondamentale. Nel caso della serie Doogee S89, il tutto si traduce in una batteria colossale da ben 12.000 mAh, con il supporto alla super ricarica da 65W.

Fino a 16 ore di giorni e 18 di riproduzione di contenuti in streaming: tanto tempo a disposizione, anche in mezzo alla natura (e senza la preoccupazione di rimanere “a secco”). Inoltre la ricarica rapida permette di caricare completamente il rugged phone in appena due ore.

E dato che anche l'occhio vuole la sua parte, i nuovi Doogee S89 ed S89 Pro arrivano con uno stile unico ed inconfondibile, dal sapore futuristico. Inoltre sono presenti delle luci LED RGB che rendono il tutto ancora più fantascientifico e stiloso; queste possono essere personalizzate completamente nei pattern, nella velocità e perfino nei colori. L'effetto breathing light può essere utilizzato per personalizzare le chiamate in arrivo e le notifiche di app e messaggi, ma anche per arricchire la riproduzione di musica.

Il resto delle caratteristiche comprende un chipset MediaTek Helio P90, una tripla fotocamera, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, l'NFC per i pagamenti e Android 12. Non mancano chicche come un pulsante fisico personalizzabile e la ricarica inversa (per utilizzare il terminale come power bank). Per quanto riguarda la resistenza, partiamo di rugged con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, per la massima solidità.

La nuova serie Doogee S89 è stata lanciata oggi su AliExpress e DoogeeMall, ovviamente a prezzo scontato in occasione del debutto. Da oggi e fino al prossimo 26 agosto, i due rugged phone saranno acquistabili con uno sconto del 50%: si parla di 229.9$ (invece di 459.9$) per il modello Pro e di 199.9$ per la versione standard. Inoltre i primi 200 utenti riceveranno anche un coupon di 10$ per un ulteriore risparmio. Per maggiori dettagli suoi nuovi rugged e su Doogee, date un'occhiata anche al sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il