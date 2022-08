Questo Samsung Galaxy Z Fold 4 vi costerà una fortuna, ma il suo design è unico

Caviar, la nota azienda che offre servizi di personalizzazione di smartphone con materiali di lusso, ha lanciato una particolarissima edizione di Samsung Galaxy Z Fold 4 con inserti in meteorite, dettagli dorati e pelle di vitello.

Questa edizione di lusso di Samsung Galaxy Z Fold 4 costa una fortuna, ma è davvero bellissima

Si chiama Heralds of the Galaxy ed è la nuova collezione lanciata da Caviar che include quattro edizioni esclusive di Samsung Galaxy Z Fold 4, personalizzate con inserti di meteoriti, oro e pelle di vitello. Una delle edizioni più particolari è la Golden Meteor, con particelle di meteorite provenienti da tre diverse pietre: Seymchan, Muonionalusta e Canyon Diablo. Ogni frammento è unico, il che significa che ogni unità avrà un design inimitabile. Il prezzo è di $ 11.030 per la versione da 256 GB e $ 11.460 per quella da 512 GB.

Volendo sintetizzare le caratteristiche principali di Samsung Galaxy Z Fold 4, questo è dotato di un ampio schermo interno da 6.2″ HD+ con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz, e un pannello interno Dynamic AMOLED 2X da 7.6″ QXGA+ con tecnologia LTPO. Lo smartphone è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione interna.

Tra le altre caratteristiche troviamo, poi, una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, una selfie camera sotto lo schermo e una batteria da 4.400 mAh. Per conoscere tutte le specifiche tecniche nel dettaglio, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il