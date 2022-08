DOOGEE S61 Pro: il rugged per chi cerca resistenza, senza rinunciare allo stile

Un rugged phone per chi non vuole passare inosservato, oltre che resistente, affidabile ed equilibrato. Ciò che rende unico DOOGEE S61 Pro è sicuramente il suo design, ma questo smartphone ha molto da offrire anche dal punto di vista delle specifiche tecniche. E adesso, poi, grazie all'offerta dedicata, acquistarlo diventa più conveniente che mai! Ecco tutti i dettagli.

DOOGEE S61 Pro è il rugged phone con scocca posteriore sostituibile, per uno stile che cambia a seconda del mood

Il design di DOOGEE S61 Pro è molto particolare, caratterizzato per la presenza di una scocca posteriore sostituibile per adattare lo stile dello smartphone al proprio mood. Molto particolare il pannello trasparente, che lascia intravedere le componenti hardware del dispositivo; e quella in legno lucido, decisamente elegante.

Ovviamente, trattandosi di un rugged, questo smartphone presenta un corpo molto robusto e resistente, pensato per garantire affidabilità nelle condizioni più avverse, ed è anche certificato IP68 e IP69K che ne attesta l'impermeabilità e la resistenza alla polvere. DOOGEE S61 Pro sfoggia poi uno schermo LCD da 6″ HD+ con colori True-to-Life, ovvero che rispecchiano in modo quanto più accurato possibile i colori.

Questo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Helio G35, che offre un'ottima efficienza energetica e il giusto supporto per delle lunghe sessioni di gaming. Il tutto è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, DOOGEE S61 Pro è dotato di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP e un secondo obiettivo Night Vision da 20 MP per scattare foto e video a infrarossi durante la notte.

Infine, ma non meno importante, lo smartphone è dotato di una grande batteria da 5.180 mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia. Potete trovare DOOGEE S61 Pro sul sito ufficiale del brand. In alternativa, potete anche acquistarlo su AliExpress ad un prezzo scontato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per maggiori informazioni su DOOGEE S61 Pro, consigliamo di dare un'occhiata al sito Web ufficiale.

Articolo sponsorizzato.

