DOOGEE X97 Pro è il budget phone con tanto carattere

Spesso, quando ci rivolgiamo agli smartphone economici, è difficile trovare uno che equilibri il rapporto qualità/prezzo. Ma con dispositivi come DOOGEE X97 Pro, novità low budget del brand, questa cosa è totalmente rispettata, specialmente quando lo si può acquistare ad un prezzo molto competitivo, come nell'offerta lampo di Banggood.

DOOGEE X97 Pro: i punti chiave e come risparmiare sul nuovo budget phone

L'X97 Pro è uno smartphone dal design che trova linee in trend con gli smartphone degli ultimi tempi, con un bumper fotocamera sicuramente molto particolare e difficile da trovare per i modelli economici. Il display trapela comunque la sua anima low cost, visto che il pannello da 6″ in risoluzione HD+ è in formato 18:9, non l'ultimissima novità ma abbastanza inquadrato.

Un suo punto di forza può essere il chipset Helio G25, poco energivoro e sufficientemente potente con i 4 GB RAM e i 64 GB di storage. La batteria da 4.200 mAh garantisce poi una buona autonomia, mentre la doppia fotocamera da 12 + 2 MP promette scatti sufficienti, così come la selfie camera da 5 MP. Presenti comunque Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC e Android 12 stock, cosa assolutamente non comune per la fascia di prezzo a cui è proposto.

Ma dove possiamo acquistare DOOGEE X97 Pro ad un buon prezzo in offerta? Come anticipato, Banggood ce lo porta in offerta lampo ad un costo inferiore ai 100€, che lo rendono un interessante secondo smartphone da lavoro. Trovate il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

