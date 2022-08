Sempre connessi alla massima velocità con il router Wi-Fi 6+ Huawei AX3 Pro

Una connessione Internet oggi è fondamentale praticamente per far tutto, quindi serve che la rete sia stabile e senza intoppi. Per ovviare a questo, un buon router Wi-Fi è la soluzione più ovvia e con il modello Huawei AX3 Pro, con supporto al Wi-Fi 6+, si va assolutamente sul sicuro, specie se lo si può acquistare in offerta con codice sconto su GShopper, che ve lo spedisce dall'Europa.

Huawei AX3 Pro, come risparmiare sul router Wi-Fi 6+ in offerta

Il router Huawei è un prodotto che sta bene in ogni casa o ufficio, in quanto è sottile e leggero, ma non per questo meno potente. Infatti, abbiamo una potenziale connessione fino a 2.976 Mbps, suddivisa in 574 Mbps a 2.4 GHz e 2.402 Mbps a 5 GHz. Dicevamo del supporto al Wi-Fi 6+ ed in effetti c'è piena compatibilità al canale 802.11 ax con tecnologia MU-MIMO 2 x 2.

A muovere il tutto ci pensa un chipset Quad-Core da 1.4 GHz, a cui è abbinata una memoria da 128 MB RAM e 256 MB di storage. Quanto invece alle porte fisiche, abbiamo 4 Ethernet fino a 1000 Mbps, così da poter collegare tutti i dispositivi necessari. Non manca un'app per monitorare il tutto, la Huawei AI Life App, oltre ad avere tutti i protocolli di sicurezza utili per la connessione di rete.

