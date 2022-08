Pixel 7 e 7 Pro sempre più vicini: tanti nuovi dettagli sulla connettività

Ci avviciniamo sempre più al lancio dei prossimi smartphone di casa Google. In queste ore, Pixel 7 e 7 Pro hanno ricevuto la certificazione FCC, rivelando alcuni dettagli sulle specifiche tecniche. Parliamone in questo articolo.

Pixel 7 e 7 Pro ottengono la certificazione FCC e lasciano trapelare nuovi dettagli

Pixel 7 e 7 Pro tornano ad essere protagonisti di una nuova serie di rumors. I prossimi smartphone di casa Google avrebbero in queste ore ottenuto la certificazione FCC, lasciando trapelare alcuni dettagli lato connettività. Anzitutto, è interessante notare che esistono solo due ID per quattro unità certificate: si pensa, dunque, che il colosso di Mountain View abbia previsto una variante specifica per il mercato giapponese, proprio come è successo con la generazione precedente.

I modelli GE2AE e GP4BC dovrebbero coincidere con le due varianti di Pixel 7 Pro, e qui si nota già una prima differenza: mentre il primo offre una connettività mmWave, il secondo verrebbe solo fornito di supporto Sub-6. Questa stessa distinzione è stata fatta anche con Pixel 7 standard. Oltre ciò, dalle certificazioni è emerso un altro dettaglio interessante: anche per quest'anno, sarà solo il modello Pro a fornire supporto al protocollo UWB (banda ultra larga).

Stando a quanto trapelato finora, Pixel 7 e 7 Pro debutteranno il prossimo 6 ottobre e potranno essere acquistati la settimana successiva, a partire dal 13 ottobre.

