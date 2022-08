Bellissimo e leggero: Daysky M11 è il nuovo notebook economico che punta allo stile!

Il settore dei notebook low budget è pieno di soluzioni affidabili ed accessibili, con nuovi nomi e brand che ormai sono entrati nel cuore degli appassionati. Comunque c'è sempre spazio per marchi con idee originali e prodotti dal prezzo accattivante: quest'oggi vi proponiamo in offerta Daysky MBook M11, un laptop dallo stile atipico grazie ad una sgargiante (ed elegantissima) colorazione rossa!

Daysky M11 è il notebook low budget stiloso ed economico: risparmia con questo codice sconto

Se vi piacciono i colori appariscenti e desiderate qualcosa di simile anche per il vostro laptop, allora Daysky M11 è il notebook low budget che fa al caso vostro. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo metallico sottile e leggero; nella colorazione Red di certo non passerà inosservato!

Il resto delle caratteristiche non è da sottovalutare: parliamo di una soluzione poco sopra i 300€ equipaggiata con un processore Intel N5095, con 12 GB di RAM DDR4 e 256 GB di memoria SSD ed un display ampio, un'unità da 15.6″ con cornici sottili, rapporto in 16:9 e risoluzione Full HD.

Non mancano altri dettagli come il lettore d'impronte digitali posizionato nel trackpad, una tastiera retro-illuminata, una batteria da 38 Wh, Windows 10, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.0. Ovviamente è presente anche una pratica fotocamera per le videochiamate.

Il portatile stiloso Daysky M11 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, ad un prezzo accessibile davvero niente male e con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

