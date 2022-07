Teclast T40 Pro, nuova offerta: tablet 4G a meno di 180€

A distanza di mesi dal precedente modello, la compagnia cinese propone una riedizione con alcune migliorie con il nome di Teclast T40 Pro: un tablet 4G equipaggiato con Android 11 e dotata di GPS, una soluzione economica alla portata di tutti, in offerta con codice sconto ed una spedizione super comoda.

Aggiornamento 12/07: Teclast T40 Pro è protagonista di una nuova super offerta su Banggood ad un prezzo ottimo.

Teclast T40 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Teclast T40 Pro mutua gran parte delle caratteristiche dal suo predecessore (protagonista anche della nostra recensione): ritroviamo quindi un ampio display LCD da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) ed un corpo metallico leggero e realizzato con cura. Il cuore del tablet è il chipset UNISOC T618, con grafica Mali-G52, 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 7.000 mAh con ricarica rapida da 18W, tramite ingrasso Type-C.

Nel complesso si tratta di una riedizione del modello Plus, con qualche piccolo accorgimento. Tra questi abbiamo il comparto fotografico principale, ora basato su un sensore Sony da 13 MP; frontalmente abbiamo ancora una volta una selfie camera da 8 MP per le videochiamate. Un'altra novità riguarda il numero degli speaker, che ora sale a 4.

Lato connettività non mancano il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, il GPS per la navigazione satellitare e – soprattutto – il supporto Dual SIM 4G. Il sistema operativo è basato su Android 11. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo anche la recensione di questo tablet.

Teclast T40 Pro: prezzo e offerte

