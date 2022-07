Con il termostato MoesHouse la caldaia è a portata di click

Tra le tante componenti che possono esserci in casa, non mancano le caldaie. Spesso però regolare o comunque monitorare una caldaia richiede un intervento manuale da vicino. Con il termostato MoesHouse però, la cosa cambia, grazie alle sue proprietà smart, soprattutto se è in offerta con codice sconto su Banggood e spedizione dall'Europa.

Codice sconto MoesHouse Wireless Thermostat: come risparmiare sul termostato per caldaia in offerta

Il dispositivo si presenta con due componenti da installare: il primo è il controller che va diretto alla caldaia, mentre l'altro è il display del termostato che potete apporre un po' ovunque in casa. Con il dispositivo di MoesHouse è possibile accendere, spegnere o regolare quella che è la temperatura dell'acqua o dei termosifoni di casa. E per chi ha la predisposizione al pavimento riscaldato, sarà un gioco da ragazzi regolarne la temperatura.

Come se non bastasse, questo termostato per caldaia è anche smart. Infatti, tramite applicazione da smartphone è possibile gestire il tutto in maniera completamente wireless e impostare piani di accensione e spegnimento, oppure chiederlo agli assistenti vocali come Alexa o Google Assistant.

Per poter acquistare il termostato per caldaia smart MoesHouse potete sfruttare l'offerta di Banggood che ve lo porta ad un ottimo prezzo grazie ad un codice sconto e soprattutto una comoda spedizione dall'Europa. Ricordiamo però che per ottenere il prezzo indicato, bisogna anche riscattare un ulteriore Coupon da 4$ nella landing page dedicata. Trovate il box per acquistarlo qui sotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

