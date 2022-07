Il meglio di Dreame in sconto per il Prime Day di Amazon!

Le pulizie diventano ancora più intelligenti e rapide grazie ai prodotti Dreame: vacuum cleaner e robot aspirapolvere per tutti i gusti e per tutte le tasche, ora in super sconto per festeggiare al meglio gli Amazon Prime Day 2022, l'evento più atteso dell'anno!

Amazon Prime Day 2022: vacuum cleaner e robot aspirapolvere Dreame in offerta!

La promozione Dreame per risparmiare su aspirapolvere senza fili e robot durerà fino alla mezzanotte del 13 luglio: avete a disposizione solo 24 ore per mettere le mani su alcuni dei prodotti tech per le pulizie più interessanti di sempre! I dispositivi del brand sono in offerta con sconti fino a 220€ ed è quindi un'occasione decisamente ghiotta per mandare in pensione il vecchio aspirapolvere oppure per provare per la prima volta un prodotto di questo tipo. Tra le migliori occasioni troviamo Dreame L10 Pro, robottino potente (4.000 PA) dotato del supporto ad Alexa, autonomia fino a 150 minuti e una mappatura laser degli ambienti avanzata.

Un'altra star è il modello Bot Z10 Pro, anche in questo caso da 4.000 PA di potenza di aspirazione ma con una pratica dock di svuotamento: il robot si pulisce da solo e per voi la fatica sarà zero. Dreame H11 Max è un aspirapolvere senza fili e lavapavimenti da ben 10.000 PA: un vera e propria belva il cui scopo è la massima pulizia!

Voglia di conoscere tutte le offerte Dreame in occasione del Prime Day 2022 di Amazon? Allora bando alle ciance ed eccovi serviti con tutte le offerte dedicati ai prodotti del brand: il meglio della tecnologia per le pulizie, in sconto per l'evento più atteso dell'anno!

