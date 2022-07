Rendi originale la tua scrivania con le lampade LifeSmart Cololight

Ogni scrivania che si rispetti, specie per chi ci lavora o studia, ha una lampada per illuminare le attività fatte in serata. Ma per dare un tocco estetico in più, ci si può affidare alle lampade smart LifeSmart Cololight, ora in offerta con codice sconto su Banggood e con spedizione dall'Europa.

Codice sconto LifeSmart Cololight: come risparmiare sulle lampade smart in offerta

Le lampade LifeSmart si presentano in forma poligonale, come esagoni precisamente, e hanno la qualità di potere creare strutture più complesse composte da più modelli uguali. Infatti, basterà collegarle con dei connettori appositi, andando a creare la propria fantasia. Ma non è tutto qui.

Abbiamo detto che sono lampade smart e infatti, è possibile tramite smartphone regolarle con i colori che preferiamo, con gli effetti che preferiamo o addirittura personalizzare le sfumature dei colori stessi. Chicca non da poco è la possibilità di farle andare a tempo di musica. I colori disponibili sono ben 16 milioni, essendo un modello LED. Infine, potete attivarle tramite assistenti vocali quali Alexa e Google Assistant.

Per poterle acquistare, potete rifarvi dunque all'offerta con codice sconto su Banggood, che ve le spedisce dai suoi magazzini in Europa. Il pacco base è da 3 pezzi, ma potete acquistarne anche altre in pack più grandi. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

