Questa lampada Xiaomi simula il sole per farvi dormire bene

All'interno dell'ecosistema Xiaomi ci sono un sacco di lampade e lampadine di ogni tipo: colorate, potenti e versatili. Ma probabilmente un modello come la Xiaomi MIJIA Smart Alarm Lamp non l'avete mai visto in azione, data la sua particolarità. Non è una lampada qualsiasi, bensì un prodotto pensato per conciliare il risveglio di colui che decide di piazzarla nella sua camera da letto.

Xiaomi lancia una nuova lampada Mijia per conciliare il risveglio

Questa Xiaomi MIJIA Smart Alarm Lamp è composta da un pannello con una serie di 198 luci LED RGB, ingegnerizzato per simulare il ciclo del Sole. A inizio e fine giornata, le luci iniziano a muoversi dinamicamente per simulare l'alba e il tramonto. Il tutto è condito da 10 scene dinamiche con 15 diversi tipi di rumore bianco, ricreando un effetto visivo e sonoro che aiuti il rilassamento serale e il risveglio mattutino. Ma non solo, perché Xiaomi l'ha pensata anche per essere utilizzata durante le proprie sessioni di yoga e meditazione.

La Xiaomi MIJIA Smart Alarm Lamp è stata presentata ufficialmente sulla piattaforma di crowdfunding YouPin. Può essere acquistata in Cina al prezzo di 549 yuan, pari a circa 78€.

