Samsung Wallet ufficiale: come averlo in Italia

Se avete uno smartphone Samsung, allora sarete felici di sapere che l'app Samsung Wallet è ufficiale e renderà la vita più semplice agli utenti della compagnia sud coreana. Da quando gli smartphone sono diventati anche un metodo di pagamento, è stato lanciato Samsung Pay, app che fece parlare di sé in quanto l'unica in grado di funzionare anche con i POS senza tecnologia contactless grazie alla tecnologia MST. Al suo fianco c'è stata finora Samsung Pass, app utile per memorizzare i dati per l'accesso a siti e piattaforme e inserirli senza doverseli ricordare ma semplicemente usando i sistemi di scansione biometrica.

Samsung Wallet sostituisce Pay e Pass: ecco come installarlo sugli smartphone in Italia

Lo scopo di Samsung Wallet è proprio quello di unire Samsung Pay e Pass, creando un'unica app che gestisca pagamenti, carte di debito/credito ma anche password, chiavi digitali per automobili, gift card, carte d'imbarco e così via. Il tutto protetto a livello crittografico da Samsung Knox e in accoppiata a Samsung Blockchain Wallet per la gestione delle criptovalute e SmartThings per il controllo domotico della casa. Inoltre, Samsung conferma che entro fine 2022 potrà anche immagazzinare documenti di identità come patenti e ID studente.

Come installare Samsung Wallet in Italia

Samsung ha confermato che dal 16 giugno l'app Samsung Wallet è disponibile in sei mercati, fra cui anche l'Italia. Affinché uno smartphone possa installarla, è necessario che il software si basi su Android 9.0 o superiore. Per installarla, è sufficiente aprire l'app Samsung Pay o Pass e vi comparirà un avviso di aggiornamento: una volta eseguito, le app verranno fuse fra loro e vedrete comparire l'app Samsung Wallet sul vostro smartphone.

Come anticipato, il roll-out parte oggi, ma potrebbe volerci tempo prima che arrivi l'avviso a tutti gli utenti Samsung, dato che la distribuzione si concluderà nel mese di luglio.

