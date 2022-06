BMAX Y13 è il 2-in-1 che ti prepara a settembre: ora sotto i 280€!

Cercate un notebook 2 in 1 affidabile ed elegante? Siete stati folgorati dal design di questo tipo di terminali, ma le cifre troppo alte vi spaventano? Allora provate BMAX Y13, il laptop sottile e leggero disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione dall'Europa!

Codice sconto BMAX Y13: il notebook 2 in 1 è in offerta su Geekbuying

Il notebook 2 in 1 BMAX Y13 arriva con un corpo in metallo (del peso di 1.2 Kg e spessore di 14.7 mm) in grado di ruotare fino a 360°, per la massima versatilità in ogni occasione. Il terminale è dotato di un display touch da 13.3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), cornici sottili (solo 5 mm di spessore) ed un rapporto screen-to-body dell'81.7%.

Sotto la scocca batte un cuore Intel, con il processore Gemini Lake N4100 di ottava generazione, con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD, e grafica UHD Graphics 600. Il sistema operativo è Windows 10 e la tastiera presenta due livelli di retroilluminazione.

Per tutti i dettagli su BMAX Y13 vi rimandiamo alla pagina del prodotto tramite il link in basso, dando magari un'occhiata anche alla nostra recensione, dove trovate il codice sconto da utilizzare al momento dell'acquisto su Geekbuying. E inoltre, se pagate a rate con Klarna, potete ricevere uno sconto ancora maggiore! N.B. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

