Realme lancia DIZO Watch D: smartwatch elegante e dal prezzo invitante

Oltre ai suoi prodotti, Realme detiene anche un suo sub-brand puramente Global, cioè DIZO, marchio votato ai giovani. Lo stesso brand ha lanciato un nuovo smartwatch, DIZO Watch D, che punta a sorprendere per design e materiali di buona qualità ed un prezzo super competitivo.

DIZO Watch D: tutto sul nuovo smartwatch dell'ecosistema Realme

Design e specifiche tecniche

Il design del nuovo Watch D richiama un po' quello di smartwatch dal prezzo decisamente più alto ma, considerando la cura dei dettagli e i buoni materiali utilizzati, lo rendono molto gradevole rispetto ai pari costo. Un suo punto di forza è senza dubbio il display, un pannello curvo con diagonale da 1.8″, che lo rende decisamente ampio e gradevole. Il brand inoltre risalta il fatto che sia molto luminoso, raggiungendo i 550 nit di picco.

Quanto alle altre caratteristiche, è presente una batteria da 350 mAh che permette di raggiungere anche i 14 giorni di autonomia. Quanto ai sensori, è piuttosto completo, visto che c'è quello per il battito cardiaco, quello per l'ossigeno nel sangue e, tramite software, è possibile monitorare il benessere femminile. Non mancano poi i reminder per liquidi e sedentarietà. Presente la funzione per le notifiche, tante modalità sportive ed una certificazione d'impermeabilità fino a 50 metri.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo DIZO Watch D di Realme arriva in India ad un prezzo di circa 24€ (1.999 rupie), che per quanto offre sono davvero ottimi e di grande competitività. Di solito i prodotti DIZO, sebbene non arrivino sempre ufficialmente, è facile possano approdare anche da noi tramite i noti store d'importazione o Amazon.

