QCY T20 debuttano in sconto a metà prezzo su Banggood: solo 22€ per le nuove TWS!

Quando si parla di auricolari TWS, uno dei nomi più quotati in fatto di qualità/prezzo è proprio quello del brand QCY, specializzato in soluzioni economiche ma in grado di regalare non poche soddisfazioni. A questo giro ci troviamo alle prese con le nuove QCY T20, cuffie true wireless semi in-ear fresche di lancio ad un prezzo super invitante!

QCY T20: tutto sulle nuove cuffie TWS, tra caratteristiche, prezzo ed offerte

Come sottolineato poco sopra, le QCY T20 hanno un'indossabilità semi in-ear: un dettaglio non da poco per tutti gli utenti che provano fastidio con i gommini delle soluzioni in-ear. Semplici ed essenziali, le cuffie TWS sono dotate di Bluetooth 5.3, driver da 13 mm (con diaframma LCP placcato in titanio), quattro microfoni con ENC per la riduzione del rumore durante le chiamate. Inoltre, per la massima sincronia tra audio e video (sia nei giochi che durante lo streaming) è presente la modalità a bassa latenza a 68 ms. La custodia integra una capiente batteria da 220 mAh, ricaricabile tramite Type-C.

Le nuove cuffie TWS QCY T20 hanno debuttato su Banggood (in preordine) e sono già in offerta lampo: le prime unità saranno vendute al prezzo di 22.6€, mentre più aumenteranno gli ordini e più salirà la cifra (fino ad arrivare a quella di listino). Siete interessati a provare i nuovi auricolari true wireless? Allora conviene affrettarvi! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

