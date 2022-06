Nothing Phone (1): ad alcuni utenti è costato quasi quanto un Samsung Galaxy Z Fold 3

Il lancio di Phone (1), il primo smartphone a marchio Nothing, è sempre più vicino. L'evento di presentazione è atteso per il prossimo 12 luglio, ma la neo-azienda fondata da Carl Pei (per chi non lo sapesse, è il co-founder di OnePlus insieme a Pete Lau) ha deciso di anticipare il lancio con un'asta grazie alla quale i migliori offerenti avrebbero potuto aggiudicarsi una particolare edizione di Nothing Phone (1) con un numero da uno a cento inciso a laser.

La cosa divertente? L'asta ha superato i 2.600 dollari. In altre parole, per queste persone un mid-range costerà quanto un pieghevole di fascia alta, quanto un Samsung Galaxy Z Fold 3 ad esempio.

L'asta di Nothing Phone (1) si è svolta su StockX, ha avuto inizio lo scorso 21 giugno e si è conclusa nella giornata odierna. Gli utenti hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi un'unità in edizione limitata con un numero inciso a laser compreso tra 1 e 100.

E pare proprio che esistano persone in tutto il mondo disposte a pagare un mid-range tanto quanto un top di gamma pieghevole. Le aste hanno raggiunto la cifra di 2.679 dollari, quasi quanto il prezzo della variante più costosa del Samsung Galaxy Z Fold 3, mentre sotto al cofano Nothing Phone (1) manterrà le caratteristiche di un tipico smartphone di fascia media.

C'è da dire, però, che almeno nel design questo smartphone è unico nel suo genere, con una scocca posteriore trasparente che mostra dei LED che possono illuminarsi in vario modo e per vari scopi. Tra le caratteristiche di Nothing Phone (1) dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 778+ supportato da 8 GB di RAM e Android 12 a bordo. Il suo prezzo di listino dovrebbe essere di circa 400 dollari, ovvero intorno i 380€ al cambio.

