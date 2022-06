Oukitel WP19 è arrivato: il rugged più potente, per le tue avventure outdoor

Nel corso delle ultime settimane, la compagnia cinese ha rilasciato progressivamente tutti i dettagli della sua prossima belva per gli amanti delle avventure (e per gli utenti in cerca di un dispositivo con funzioni “professionali”). Oukitel WP19 è arrivato e non si presenta come uno smartphone ultra-resistente, ma come il battery phone più potente sulla piazza!

Oukitel WP19 è il rugged phone dalla batteria mostruosa, ora disponibile per tutti

Chi pensa ad uno smartphone rugged ovviamente immagina un dispositivo grezzo, votato alla resistenza e che fa della robustezza il suo unico vanto. Oukitel WP19 si presenta come un telefono ultra-resistente contro urti, cadute, polvere ed acqua, con certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H (quest'ultima di grado militare) ma nasconde anche altre qualità. La prima caratteristica stellare è la sua batteria: un'unità enorme, da 21.000 mAh! Si tratta del battery phone più capiente sulla piazza, in grado di offrire fino a 2.252 ore in standby con SIM inserita e fino a 7 giorni di utilizzo outdoor. La ricarica rapida da 33W permette di ricaricarlo dallo 0 all'80% in circa 3 ore; inoltre può fungere senza problemi da power band, vista la capienza della sua batteria.

L'altra caratteristica da non sottovalutare è il comparto fotografico, particolarmente adatto ai professionisti alle prese con lavori pratici. Oukitel WP19 è dotato di un sensore principale Samsung da 64 MP, affiancato da un modulo Night Vision Camera targato Sony e 4 emettitori ad infrarossi (IR). In questo modo sarà possibile ottenere scatti decenti anche al buio. La selfie camera è un'unità da 16 MP mentre il resto delle caratteristiche comprende l'NFC, il GPS, uno slot Dual SIM ed un display da 6.78″ Full HD+ in 20.5:9, con refresh rate a 90 Hz.

Il cuore del rugged phone dalla batteria colossale è il chipset MediaTek Helio G95, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lato software è presente Android 12. Insomma, un dispositivo dotato di buone specifiche, un corpo robusto ed un prezzo invitante!

Dopo l'annuncio ufficiale, Oukitel WP19 è ufficialmente disponibile per tutti: il rugged phone ha debuttato su AliExpress, con uno sconto di oltre il 50%. Per un periodo limitato di tempo, ossia dal 27 giugno fino al 1 luglio 2022, sarà possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 269.9$. Un'occasione ghiotta per mettere le mani su un terminale particolarmente utile, sia per i professionisti in cerca di uno modello robusto che per gli amanti delle avventure outdoor e degli sport estremi.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il