Il Prime Day arriva in anticipo: con Roborock gli sconti sfiorano il 40% su Amazon!

L’appuntamento con le offerte Amazon Prime Day arriva prima del previsto: sono già attive le occasioni Roborock, per risparmiare sul meglio delle pulizie intelligenti (con tutti i vantaggi della spedizione Prime). I robot aspirapolvere del brand permettono di curare i pavimenti con la massima cura, senza stress e in totale libertà grazie alle funzionalità smart. Approfitta subito degli sconti e scegli il tuo nuovo alleato per la pulizia della casa: puoi risparmiare fino al 37% per un vero e proprio concentrato di tecnologia!

Amazon Prime Day 2025: arrivano le offerte Roborock con sconti imperdibili per le tue pulizie tech

La offerte Roborock sono disponibili su Amazon in occasione del Prime Day: gli sconti sono già partiti e termineranno alla fine dell’evento, il prossimo 11 luglio. In questo modo gli utenti hanno più tempo a disposizione per scegliere il robot aspirapolvere preferito con la massima cura.

Diamo un’occhia alle occasioni più interessanti tra i dispositivi lanciati nel 2025: si tratta di soluzioni in grado di offrire un aiuto concreto, dotati di funzioni per il lavaggio dei pavimenti ed altre caratteristiche al top, per un’esperienza premium completa a tutto tondo.

Roborock Saros 10R

Roborock Saros 10R è un robot aspirapolvere ad alte prestazioni, con doppi moci rotanti e il supporto dell’intelligenza artificiale con il sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0, che combina la tecnologia ToF 3D a doppia luce con una telecamera RGB potenziata dall’AI.

Il risultato è una mappatura 3D dell’ambiente ed un rilevamento degli ostacoli sempre precisi, grazie anche all’apporto della tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance (con un laser verticale che amplia il campo visivo del robottino).

Il sistema anti-groviglio combina la spazzola principale DuoDivide con quella laterale FlexiArm Riser, mentre il telaio AdptiLift permette di superare facilmente soglie fino a 4 cm.

Saros 10R è in offerta su Amazon a 1.249,9€, con uno sconto di ben 250€ sul prezzo di listino.

Roborock Qrevo Curv S5X

Pulizia profonda e completa grazie alla potenza di aspirazione HyperForce da 18.500 PA: questo è il segreto di Roborock Qrevo Curv S5X, mentre la tecnologia Reactive permette al robot di rilevare e aggirare facilmente ostacoli come mobili, cavi e altri oggetti.

La spazzola DuoDivide e quella laterale ad arco FlexiArm catturano sporco e peli con la massima precisione, evitando la formazione di fastidiosi grovigli. Inoltre la spazzola è stata ridisegnata per una pulizia dei bordi ottimizzata, in modo da non trascurare nessun angolo. La stazione di ricarica è dotata di un design elegante e curato, integrandosi perfettamente nell’ambiente domestico.

Roborock Qrevo Curv S5X è in offerta su Amazon a 739,9€, con un risparmio di 250€ sul prezzo di base.

Roborock QV35A

Se stai cercado un robot aspirapolvere altamente competitivo, allora Roborock QV35A è la soluzione perfetta: un alleato all-in-one senza compromessi, ad un prezzo super conveniente.

La stazione dock multifunzione gestisce svuotamento, lavaggio, asciugatura e ricarica mentre l’aspirazione da ben 8.000 PA rimuove efficacemente anche lo sporco più ostinato. I doppi moci rotanti sollevabili emulano la pulizia manuale, la tecnologia Reactive permette di evitare gli ostacoli con agilità mentre i controlli completi tramite app offrono la massima personalizzazione di ogni aspetto della pulizia.

Roborock QV35A è in promozione a 399,9€: uno sconto di 190€ sul prezzo consigliato e tutti i benefici della spedizione Prime!

Roborock Q7 M5

Una potenza di aspirazione fino a 10.000 PA, doppio design anti-groviglio con spazzola in gomma e setole, navigazione LiDAR PreciSense: questo è Roborock Q7 M5, la scelta intelligente per una pulizia domestica efficace ed accessibile.

Inoltre il robot è in grado di superare ostacoli fino a 2 cm, per una pulizia senza interruzioni tra le diverse superfici. La funzione lavapavimenti con tre livelli di flusso d’acqua regolabili rende l’esperienza ancora più completa.

Il prezzo? Roborock Q7 M5 scede a 179,9€ su Amazon per i Prime Day di quest’anno!

Roborock Q7 L5+

Grazie a Roborock Q7 L5+ potrai dimenticarti completamente di spazzare e lavare i pavimenti: il robot aspirapolvere è dotato di un sistema di svuotamento automatico RockDock Plus che garantisce fino a 7 settimane di autonomia con il sacchetto E12.

Un’esperienza di pulizia completa e senza preoccupazioni: la potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 PA assicura pavimenti impeccabili, unita al design anti-groviglio e al sistema di lavaggio ad alta intensità (con tre livelli regolabili e mop staccabile). La navigazione PreciSense LiDAR garantisce una mappatura precisa e un controllo intuitivo tramite app.

Roborock Q7 L5+ è in offerta a 269,9€ su Amazon: risparmi 120€ sul prezzo di listino, ma solo fino all’11 luglio.

Roborock F25 ACE

Oltre ai robot aspirapolvere, tra le occasioni troviamo anche la lavapavimenti Roborock F25 ACE, per una pulizia avanzata e senza rinunce. Il design FlatReack 2.0 permette al corpo di appiattirsi a 180°, in modo da raggiungere anche gli spazi più difficili: sotto i letti e sotto i mobili bassi fino a soli 12,5 cm di altezza.

Il rullo anti-groviglio con doppi raschietti evita spiacevoli inconvenienti mentre l’autonomia fino a 60 minuti (in modalità ECO) garantisce prestazioni al top. Il sistema Dirtech regola l’intensità di pulizia ed autopulizia, in modo da ottimizzare ulteriormente l’efficienza.

Roborock F25 ACE scende a 479€ su Amazon: con i Prime Day risparmi 70€ sul prezzo consigliato.

Roborock F25 RT

La lavapavimenti Roborock F25 RT è la soluzione Wet & Dry versatile per ogni esigenza, con un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Il modello base della serie F25 vanta una potenza di aspirazione di 20.000 PA, una frequenza di pulizia di 450 giri al minuti ed un design FlatReach (il corpo si appiattisce fino a 180°).

Tanta potenza e la capacità di raggiungere anche i punti più difficili, con una spazzola anti-groviglio disegnata per una pulizia da bordo a bordo. La base consente l’autopulizia e l’asciugatura ad alta temperatura: insomma, si tratta di un modello completo e senza rinunce, in offerta a soli 229€ su Amazon!

