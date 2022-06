MOZI è il notebook rivoluzionario di Lenovo, senza schermo ma con tastiera estraibile

Il Red Dot Design Award di quest'anno va a Lenovo MOZI, un notebook rivoluzionario dotato di tastiera retrattile e privo di schermo. O meglio, è dotato di uno schermo separato – e quindi mobile – sul quale proiettare le immagini. In alternativa, le immagini possono essere proiettate su una qualsiasi altra superficie purché sia adatta.

Lenovo vince il Red Dot Design Award con MOZI, l'innovativo notebook che proietta le immagini

Secondo la giuria del Red Dot, Lenovo MOZI “è fonte di ispirazione con il suo approccio innovativo alla proiezione dei contenuti. Riesce così a fare a meno di un display, che fa risparmiare risorse ed esalta la praticità del notebook“.

In effetti, quello ideato da Lenovo è un notebook davvero innovativo, così innovativo che forse definirlo notebook o laptop è riduttivo. Purtroppo il colosso cinese ha condiviso una sola immagine di questo incredibile prodotto, per cui è un po' difficile riuscire a comprenderne a pieno il funzionamento. Però, dall'immagine che trovate in allegato potrete notare il design estraibile della tastiera e il corpo del notebook che integra un proiettore.

Lenovo descrive il suo progetto in questo modo: “MOZI è un notebook intelligente che mostra le immagini attraverso proiezione in condizioni di scarsa illuminazione. È costituito dall'unità computer con una tastiera completamente estensibile e uno schermo separato su cui viene proiettato il contenuto. In alternativa, un'altra superficie adatta, come un muro, può essere utilizzata come area di proiezione. Al termine dell'utilizzo, la tastiera viene spinta nell'unità computer dove viene riposta in modo sicuro grazie ai magneti”.

Al momento, le specifiche di questo dispositivo sono sconosciute e non è ancora chiaro se Lenovo intende rendere MOZI disponibile per l'acquisto. Per ora si tratta di un concept ma chissà che la compagnia cinese non sia effettivamente al lavoro per trasformare quest'idea in un prodotto concreto!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il