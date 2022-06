Realme Q5x ufficiale: un nuovo low-cost 5G arriva sugli scaffali

Ieri abbiamo assistito alla presentazione dell'entry-level C30, ma oggi si sale di categoria con il lancio ufficiale di Realme Q5x. Il nuovo smartphone si presenta come una delle tante proposte nella fascia media forte del supporto alla connettività 5G. Ma vediamo quali sono le sue altre specifiche tecniche, così come il prezzo di vendita.

Realme Q5x ufficiale: tutte le novità del mid-range economico in 5G

Disponibile in due colorazioni, Ink Cloud Black e Star Blue, Realme Q5x ha uno spessore di 8,1 mm, pesa 184 grammi e include uno schermo IPS LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con notch a goccia. La scocca include anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, mentre il sensore d'impronte digitali è incastonato nel pulsante d'accensione. Una batteria che alimenta un SoC MediaTek Dimensity 700, lo stesso che troviamo su molti smartphone, fra cui POCO M4, Redmi Note 11 SE e vivo Y76 5G.

È un SoC a 7 nm, con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC3, qua coadiuvati da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d'archiviazione espandibile tramite microSD. Il triplo slot offre anche supporto dual SIM 5G e 4G, oltre a Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C e ingresso mini-jack. Conclude il comparto fotografico, composto da una fotocamera da 13 MP assieme a un sensore di profondità e una selfie camera da 5 MP.

Realme Q5x – Prezzo e disponibilità

Realme Q5x debutta ufficialmente in Cina al prezzo di 999 yuan (circa 141€) per l'unica variante da 4/64 GB. Non sappiamo ancora se e quando verrà portato anche in Europa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il