Aufero Laser 2 è la stampante ideale per tutti i creativi: incisioni precise e di qualità!

La creatività non va mai in vacanza. Che sia per personalizzare un pacchetto regalo, per dare vita a composizioni découpage o per decorare progetti fai-da-te, la stampante laser è il gadget che non dovrebbe mai mancare nella casa di un creativo. Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, Aufero Laser 2 potrebbe essere la soluzione perfetta. Si tratta di un incisore laser di facile utilizzo grazie al quale anche i principianti possono dare sfogo alla loro creatività.

L'incisore Aufero Laser 2 è potente, preciso e perfetto anche per i creativi alle prime armi

Nonostante si tratti di un prodotto (anche) per principianti e il suo prezzo sia molto conveniente, Aufero Laser 2 offre una sofisticata configurazione hardware e software che rende questo dispositivo una delle stampanti laser più veloci al mondo. La scheda madre ORTUR di nona generazione offre prestazioni più elevate del 10% rispetto al modello precedente. Tutto ciò, combinato ad una particolare struttura dell'asse X dal baricentro più basso, garantisce una incisione precisa, rapida e sicura.

Proprio come altri macchinari di fascia alta, Aufero Laser 2 è una stampante modulare. Ciò significa che la sua composizione può essere personalizzata installata o rimuovendo determinati moduli, così da adattare le funzionalità di stampa alle proprie esigenze. Qualche esempio? Possono essere installate delle componenti per incidere un'immagine su una lastra di pietra o di vetro, o ancora stampare il logo di un negozio su un pezzo di ceramica. O ancora, alcuni moduli sono più adatti di altri se si vuole incidere in modo preciso su tavole di legno, pezzi di pelle o acrilico. Insomma, con i moduli giusti è possibile perfezionare il lavoro svolto da questa incredibile stampante laser per ottenere delle incisioni di altissima qualità.

Ad esempio, il dispositivo può essere accompagnato dai moduli LU2-2, LU2-4-SF, LU2-4-LF, LU2-10 (10W) di ORTUR, per esigenze sempre più complesse. Impossibile non citare proprio quest'ultimo: il modulo LU2-10 è una soluzione laser con una potenza di 10W, la più alta del settore. È anche dotato di un sistema di raffreddamento a doppia ventola, in modo da evitare problemi con le temperature. Si tratta di un modulo perfetto sia per lavori di incisione generali che con materiali più particolari (ad esempio è in grado di tagliare pannelli di pino da 10 mm) e permette di ottenere la massima precisione.

In termini di sicurezza, invece, questo dispositivo implementa una serie di tecnologie volte a garantire la salvaguardia tanto del prodotto quanto dell'utente che ne fa utilizzo. La funzione Laser Beam Safety Watchdog, ad esempio, si occupa di bloccare l'emissione di luce laser quando viene rilevato un problema, mentre il sistema di controllo fa in modo che il l'alimentazione della macchina venga automaticamente interrotto quando la stampante smette di essere utilizzata.

Insomma, Aufero Laser 2 è davvero un ottimo incisore, adatto sia per i principianti che per chi ha un po' di esperienza in più nell'uso di questi macchinari. Se siete interessati a questo prodotto, segnaliamo la possibilità di acquistare la stampante laser Aufero ad un prezzo scontato grazie all'applicazione di un codice, con spedizione dall'Europa in 3-5 giorni lavorativi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

